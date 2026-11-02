Dans une déclaration choc qui a secoué les couloirs d'Old Trafford, le Néerlandais Erik ten Hag, ancien entraîneur de Manchester United, a averti que le spectre de la relégation en deuxième division était devenu une possibilité bien réelle menaçant les Red Devils, dans un contexte d'effondrement sans précédent que traverse le club.

Les déclarations de ten Hag sont intervenues après la nouvelle défaite de l'équipe face à Chelsea sur le score de deux buts à zéro, un revers qui a figé le total de United à seulement sept points après neuf journées, le faisant reculer à la dix-septième place, ne devançant Crystal Palace, dernier et dans la zone de relégation, qu'à la différence de buts.

Selon les données du réseau de statistiques « Opta », United n'a remporté aucune victoire lors de ses neuf derniers matches toutes compétitions confondues, soit la plus longue série sans victoire du club depuis 1984, ce qui reflète l'ampleur de la crise sportive qui frappe l'équipe.

Le cauchemar de la relégation ressurgit

Interrogé sur la possibilité d'une relégation de United pour la première fois depuis plus de 50 ans, ten Hag n'a pas caché son inquiétude et a déclaré franchement : « En Premier League, c'est tout à fait envisageable, car toutes les équipes sont fortes et disposent toutes d'entraîneurs compétents. »

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Le technicien néerlandais a poursuivi dans des propos rapportés par « Reuters » : « Si vous finissez du côté des perdants une fois et que vous entrez dans ce cercle vicieux, alors oui, cela peut devenir extrêmement difficile. »

Et ten Hag, qui prendra en charge l'entraînement du club néerlandais du FC Twente à partir de la saison 2026-2027, d'ajouter, en guise de rappel de ce qu'il avait accompli auparavant : « Avant notre arrivée, six années s'étaient écoulées sans que le club ne remporte le moindre titre. Regardez où ils en sont maintenant ! »

Ten Hag était arrivé à Manchester United en 2022 et avait mené l'équipe au sacre en Coupe d'Angleterre et en Coupe de la Ligue durant son mandat, avant son limogeage en 2024.

La confiance malgré la chute

Malgré la catastrophe, le conseil d'administration de Manchester United a décidé de maintenir l'entraîneur actuel Michael Carrick pour diriger l'équipe face à Chelsea, en dépit de la lourde défaite à domicile contre Bournemouth sur un score de trois buts à zéro, et de l'humiliante défaite quatre buts à un face à Côme en Ligue des champions.

United se prépare à un affrontement décisif face à la Roma en Ligue des champions demain mardi, avant de se heurter à Aston Villa en Premier League dimanche, deux matches qui pourraient déterminer le sort de toute sa saison.