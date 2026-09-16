Tempête à Ceuta : l'association des supporters du Real Madrid qualifie Mbappé et Vinicius d'hypocrites

La polémique consécutive au match entre Elche et le Real Madrid n'était pas liée à une décision arbitrale ou à un but refusé, mais à un geste d'ordre moral qui a déclenché une vive colère dans la ville de Ceuta, où les deux stars de l'équipe, Kylian Mbappé et Vinicius Junior, ont été accusées d'avoir dissimulé un message de soutien à la ville qui figurait sur les maillots des joueurs.

L'association des supporters du Real Madrid à Ceuta a exprimé son profond mécontentement face au comportement des joueurs, le qualifiant de « honte », et a affirmé qu'elle enverrait une lettre officielle à la direction du Real Madrid pour lui faire part de sa colère.

Miguel Ángel Montaño, président de l'association, a raconté ce moment de stupeur en ces termes : « Au début, nous ne pouvions pas croire que trois joueurs du Real Madrid cacheraient un maillot en soutien à notre ville. Je suis peiné pour les milliers de supporters du Real Madrid ici. »

Durant le match, les regards s'étaient tournés vers Mbappé, Vinicius et le troisième joueur, Konaté, qui ont clairement choisi de ne pas montrer le message de soutien à Ceuta devant les caméras, un geste que beaucoup ont considéré comme délibéré pour dissimuler l'inscription.

Accusation directe d'hypocrisie

Les attaques de l'association de Ceuta ne se sont pas limitées à qualifier ce comportement de « honte » : son président est allé plus loin, décrivant les deux stars comme « faux et hypocrites ».

Montaño a déclaré, dans des propos incendiaires rapportés par le journal espagnol « Mundo Deportivo » : « Il ne s'agissait pas de défendre qui que ce soit, mais d'un soutien. Pas de racisme, pas de politique, simplement un soutien à Ceuta et à ses habitants. »

Et de poursuivre : « Je ne sais pas ce que penseraient Mbappé, Vinicius et Konaté si quelqu'un entrait chez eux sans permission. Ce sont des hypocrites. »

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L'association a affirmé que cette affaire n'avait rien à voir avec la politique, mais qu'il s'agissait d'un cas de solidarité humaine avec une ville et ses habitants, ce qui rend la décision de dissimuler le message injustifiable et expose les joueurs concernés à des sanctions et à de vives critiques du public à Ceuta.