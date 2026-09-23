Jürgen Klopp n'a pas attendu longtemps pour annoncer qu'une nouvelle ère avait commencé. Avec le début officiel de son mandat en tant que directeur technique de la sélection d'Allemagne, l'ancienne légende du Borussia Dortmund et de Liverpool a décidé de lancer sa révolution non pas à partir des schémas tactiques et du pressing haut, mais depuis la salle à manger et le vestiaire.

Le journal allemand à grand tirage « Bild » a révélé le règlement intérieur strict imposé par Klopp aux 44 joueurs convoqués durant la trêve internationale actuelle, dans un message clair ne laissant place à aucune interprétation : l'ère de la souplesse et de la tolérance qu'a connue la sélection sous la direction de Julian Nagelsmann est révolue sans retour, et la phase de la discipline de fer a commencé.

La fin de l'époque des deux services

La première règle d'or de Klopp est le respect absolu des horaires, et c'est pour cette raison qu'il a immédiatement supprimé le système des « deux repas » que suivait Nagelsmann, lequel laissait à chaque joueur la liberté de choisir son heure de dîner entre 19h et 20h.

Avec Klopp, la décision est ferme et ne souffre aucune discussion : tous les joueurs, sans aucune exception, dîneront au même moment et autour d'une seule table.

Le nouveau staff technique estime que cette mesure dépasse la simple organisation administrative ; il s'agit d'une arme tactique destinée à bâtir la cohésion de l'équipe, à briser l'isolement entre les stars et à les contraindre à passer le plus de temps possible ensemble en dehors du rectangle vert, afin de retrouver l'esprit de « famille » qui a caractérisé la Mannschaft à ses heures de gloire.

Guerre totale contre les distractions

La deuxième règle était encore plus stricte, puisque Klopp a déclaré une guerre totale aux sources de distraction. Il a imposé une interdiction complète de l'utilisation des téléphones portables à des moments décisifs, notamment les jours de match, pendant les séances d'échauffement ainsi que lors des séances de massage et de soins avant les rencontres.

L'objectif fixé par le staff technique est clair : isoler mentalement les joueurs totalement du monde extérieur et garantir une concentration à 100 % sur la seule rencontre.

La révolution ne s'est pas arrêtée là, puisque le nouveau règlement a inclus une interdiction stricte de l'accès des coiffeurs personnels à l'hôtel de résidence ou aux sites d'entraînement, un phénomène qui s'était récemment répandu parmi les stars de la sélection ; celui qui souhaite changer d'apparence doit le faire avant de rejoindre le rassemblement.

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Les visites familiales, qui se déroulaient de manière quasi quotidienne à l'époque de Nagelsmann, ont également été réduites pour devenir des visites espacées et de très courte durée, dans le cadre de la volonté de Klopp de créer un rassemblement fermé où n'entre que le football.