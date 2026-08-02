Telegraph : le football a triomphé de la cupidité et de l'arrogance d'Infantino

La crise autour du dernier projet de la FIFA a représenté un moment charnière dans l'histoire du football, la discipline ayant retrouvé sa « boussole morale » face à ce que le quotidien britannique « The Telegraph » a qualifié de « cupidité » du président de la Fédération internationale, Gianni Infantino.

Selon un article de l'auteur Oliver Brown, la semaine dernière a été un enfer pour Infantino, « dont le grand projet de découpage de la Coupe du monde ne promettait de profiter qu'aux fonds d'investissement privés et à son propre compte en banque, mais elle a été une semaine heureuse pour tous ceux qui critiquent sa cupidité ».

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Cette fois, les bombes sont venues des couloirs mêmes de la FIFA. À peine l'Américain Carlos Cordeiro, ancien conseiller d'Infantino, avait-il critiqué son projet secret avec des proches du président américain, Donald Trump, en le qualifiant de « mauvais accord », que Kevin Lamour, directeur des opérations de la FIFA, a déclaré que les employés « avaient été trompés ».

Le « The Telegraph » estime que ce qui s'est produit « ne reflète pas seulement le profond mépris que le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, éprouve pour la manière de travailler de son homologue de Zurich, mais aussi l'indignation morale suscitée par l'orgueil d'Infantino ».

Le journal ajoute que, si le football parle rarement d'une seule voix, l'orgueil du responsable suisse, qu'il décrit comme vaniteux et dénué de charisme, d'intelligence et d'empathie, a uni 143 pays — un nombre qui ne cesse de croître — dans un même sentiment de dégoût.

« Un élan pour les principes du football »

Laura McAllister, adjointe de Ceferin à l'UEFA, a déclaré : « À bien des égards, cela a été un élan pour les principes du football. C'est une confirmation... Le football sort de cette affaire plus fort. »

Le quotidien britannique ajoute que, même après que l'UEFA, la Concacaf et ses contacts au sein de la société « Thrive Eternal » liée à Kushner l'ont abandonné, Infantino a continué de s'agiter en tentant de relancer le projet avec d'autres financiers, sans la moindre gêne jusqu'au bout.

Il conclut en affirmant que la voie pour renverser Infantino demeure complexe, mais que ce qui s'est produit invite au soulagement, car le football, mû par un seul grand scandale, a retrouvé une part de sa boussole morale.