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Rodri, milieu vedette du Barça toujours absent en raison d'une blessure, a donné des consignes à son coéquipier Eric García depuis le banc lors du match contre Villarreal, et a joué le rôle de leader dans le tunnel des vestiaires avant la rencontre.

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Selon le journal Sport, la scène n'a pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux.

Lors du match entre le Barça et Villarreal, alors que l'équipe catalane était menée 0-2, Rodri a appelé son coéquipier Eric García et lui a donné des consignes comme s'il faisait partie du staff technique chargé de l'entraînement.

Son allure, vêtu d'un élégant costume noir, et sa manière d'agir, avec des gestes rappelant le style de Guardiola, des échanges de regards et une grande détermination, ont donné l'impression d'assister à une scène venue du futur.

Sport a expliqué : « C'était comme si tout le monde assistait à la concrétisation de quelque chose d'inévitable : Rodri deviendra entraîneur lorsqu'il décidera de raccrocher les crampons, et il sera l'un des entraîneurs qui comptent. »

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Personne sur le banc barcelonais n'a semblé s'en étonner, pas plus qu'Eric García, qui a reçu les consignes de Rodri avec le plus grand naturel. En réalité, l'équipe a retrouvé de l'allant après la pause et a signé une nouvelle remontée dans un match aux deux visages : une première période décevante et une seconde qui a ravivé l'espoir.

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L'ancien joueur de Manchester City a également été aperçu dans le couloir menant à la pelouse, avant l'entrée sur le terrain, en train de discuter avec plusieurs joueurs et d'en motiver certains, comme Fermín López, impliqué sur le premier but après avoir involontairement délivré une passe décisive, avant de se ressaisir et d'inscrire un but portant sa signature habituelle.

L'entraîneur Hans Flick a déclaré après la rencontre : « Rodri est très important pour nous, mais des joueurs comme Pedri et Bernal font un travail formidable. Ce n'est pas facile de gérer un match quand on est mené de deux buts. »

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Rodri a manqué deux matchs du Barça en raison de sa blessure musculaire, face à l'Atlético de Madrid et Villarreal, mais il n'a rien perdu de son influence en dehors du terrain.

Il y a quelques jours, il avait accordé un entretien au journal Sport, dans lequel il adressait un message ferme : « Nous devons élever notre niveau et le maintenir pour pouvoir jouer sur tous les tableaux. »

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Même lorsque l'équipe livrait d'excellentes prestations, le milieu de terrain prévenait déjà que les adversaires n'avaient pas besoin de grand-chose pour marquer et que l'équipe manquait de maîtrise du jeu. Son discours se voulait plus autocritique que les déclarations tenues par Flick jusque-là.

L'entraîneur allemand a répondu à ce message lors de la conférence de presse d'avant-match face à Villarreal, déclarant avec un léger sourire : « Nous devons tous élever notre niveau, et chaque joueur individuellement aussi, Rodri compris. »

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Face à Villarreal, le Barça n'est pas parvenu à trouver la stabilité qu'il recherchait déjà avant la trêve. L'équipe a de nouveau affiché un rendement irrégulier, Marc Bernal continuant d'occuper le poste de milieu défensif.

Quant à Frenkie de Jong, qui avait évolué au poste d'arrière droit au Metropolitano, il a cette fois joué en défense centrale aux côtés de Gerard Martín.