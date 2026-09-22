Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole de football, a lancé une nouvelle attaque contre le Real Madrid, sur fond de discours de plus en plus virulent au sein du club et des médias qui lui sont proches concernant les décisions arbitrales, rejetant le récit selon lequel l'équipe serait la cible délibérée des arbitres.

Tebas a estimé que la polémique persistante autour de l'arbitrage détourne l'attention des problèmes techniques apparus dans les performances du Real Madrid lors des premiers matchs de la saison.

Le président de la Ligue espagnole a écrit sur ses comptes de réseaux sociaux, en réponse aux dernières critiques émanant de Madrid, dénonçant ce qu'il a qualifié de tentative de construire « l'histoire du complot permanent ».

Il a déclaré : « Quand ce n'est pas Negreira, c'est l'arbitre, et quand ce n'est pas ça, c'est qu'il n'est pas international », en référence à la multitude de justifications avancées par le club ou par ses proches lorsqu'il est question d'arbitrage.

Tebas a affirmé que tous les clubs de la Ligue espagnole peuvent voir leurs matchs confiés à des arbitres internationaux ou non internationaux, insistant sur le fait qu'aucun club n'a le droit de choisir l'arbitre chargé de diriger ses matchs, ni de contester l'identité de l'arbitre simplement parce qu'elle ne correspond pas à ses préférences ou à ses attentes.

Le président de la Ligue espagnole a abordé la place du Real Madrid au sein de la compétition, reconnaissant le rôle majeur que joue le club dans l'histoire de la Ligue espagnole et son attractivité à l'échelle mondiale, mais il a en même temps refusé de réduire la valeur du championnat à la seule présence du Real Madrid, affirmant que la compétition ne tire pas son importance d'un seul club.

Tebas a déclaré : « Le Real Madrid est très important pour la Liga, mais dire que la Liga n'a aucune valeur sans lui reflète un mépris pour les autres clubs, leurs supporters et leur histoire. La compétition n'appartient à personne. »

Tebas s'est montré plus tranchant lorsqu'il a commenté l'hypothèse selon laquelle le Real Madrid serait la cible des arbitres, estimant que cette thèse manque de logique et ne repose sur aucune preuve confirmant l'existence d'une politique délibérée contre le club. Il a déclaré : « Prétendre que les arbitres sont dirigés contre le Real Madrid, c'est comme si vous viviez dans une autre galaxie. »

Le président de la Ligue a estimé que le fait de répéter qu'il existe un parti pris arbitral contre le Real Madrid fournit une couverture permettant d'éviter d'aborder les véritables problèmes apparus au sein de l'équipe, que ce soit au niveau des performances, des résultats ou de la manière de gérer les matchs.

Tebas a ajouté : « Cette histoire sert d'excuse pour masquer les autres lacunes qui apparaissent au premier coup d'œil dans ces premiers matchs de la saison. Il est plus confortable d'évoquer un complot plutôt que d'expliquer ce qui se passe sur le terrain. »

Pour conclure sa défense de sa position, Tebas a affirmé que la survenue d'erreurs d'arbitrage, même si elles se répètent sur plus d'un match ou au fil des années, ne constitue pas une preuve de l'existence d'un complot organisé contre le Real Madrid.

Il a déclaré : « Une erreur d'arbitrage ne prouve pas un complot, et sa répétition pendant des années ne la rend pas juste. »