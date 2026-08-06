Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole de football, a intensifié ses critiques à l'encontre de Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain et de l'Association européenne des clubs, affirmant qu'il ne voit pas en lui la personne appropriée pour prendre la présidence de la Fédération internationale de football (FIFA), malgré les rumeurs croissantes sur une possible candidature pour succéder à Gianni Infantino lors des élections de 2027.

Dans des déclarations relayées par le média français « Foot Mercato », Tebas a affirmé qu'il pense qu'Al-Khelaïfi serait « un mauvais président de la FIFA », soulignant que sa vision de la gestion du football diffère radicalement du modèle auquel il croit.

Le président de la Liga a expliqué : « Je pense que Nasser serait meilleur à la présidence du Paris Saint-Germain, mais il ne serait pas un bon président de la FIFA. Je n'aime pas la manière dont il envisage le football, car il ne travaille pas selon le modèle européen auquel j'aspire. »

Il a ajouté : « Al-Khelaïfi préside l'Association européenne des clubs, qui regroupe environ 800 clubs, mais seule une infime minorité fait entendre sa voix, et il fait partie de ce groupe. Il adopte un modèle élitiste avec lequel je ne suis pas d'accord. »

Les déclarations de Tebas interviennent quelques jours après qu'il a demandé à Gianni Infantino de démissionner de la présidence de la FIFA, sur fond de son projet controversé visant à créer une société commerciale destinée à vendre une partie des droits de la Coupe du monde, avant que l'idée ne soit finalement abandonnée.

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Bien que le nom de Nasser Al-Khelaïfi ait été fortement évoqué ces derniers temps comme l'un des principaux candidats potentiels à la succession d'Infantino, compte tenu du soutien dont il bénéficie au sein de l'Union européenne de football association (UEFA) et d'un certain nombre de fédérations nationales, ses proches ont catégoriquement démenti toute intention de se lancer dans la course électorale.

Les porte-parole d'Al-Khelaïfi ont affirmé que le président du Paris Saint-Germain « n'a aucune ambition, ni intention, ni intérêt à prendre la présidence de la FIFA », insistant sur le fait qu'il continuera à soutenir les institutions du football mondial et européen « avec discrétion et de manière constructive », loin de toute campagne médiatique ou électorale.