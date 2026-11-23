Partager Suivez GOAL sur Google

Javier Tebas, président de LaLiga, a répondu directement aux déclarations de José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, sur la pression subie par les arbitres. Selon lui, la chaîne de télévision du Real Madrid exerce une pression plus forte sur les arbitres, et son comportement n'a rien à voir avec celui du FC Barcelone.

Publicité

Tebas s'est exprimé en zone mixte lors de la première cérémonie de remise des prix de l'arbitrage espagnol, qui a réuni les arbitres et des représentants des institutions du football espagnol pour saluer le travail du corps arbitral, alors que la polémique sur l'arbitrage ne cesse d'enfler en Espagne.

Santi Comesaña, joueur de Villarreal, avait lancé le débat sur la pression que subissent les arbitres lorsqu'ils dirigent les matchs du FC Barcelone et du Real Madrid, à l'issue du dernier match du Barça, avant que Mourinho ne s'invite dans la discussion à la veille du match contre Eindhoven.

Ainsi, Mourinho a déclaré devant la presse : « Il souffre de pertes de mémoire. S'il veut généraliser à nous tous, il ne devrait pas le faire avec Negreira », une référence claire à l'affaire Negreira, qui reste un sujet très controversé dans le football espagnol.

Tebas lui a répondu dans des propos rapportés par le quotidien espagnol « Sport » : « On dit que les arbitres dirigent les matchs différemment avec les grandes équipes. Je ne sais pas. En tout cas, ces jours-ci, avec tout ce qui se passe autour du Real Madrid et du Barça, ils doivent forcément être sous forte pression, parce que chacun surveille en permanence ce que fait l'autre, et dans ce cas précis, surtout le Real Madrid. »

Publicité Publicité

Lorsque les journalistes lui ont demandé : « Pensez-vous que la pression est la même des deux côtés ? », Tebas a répondu : « Non. » Puis, à la question « D'où vient la plus forte pression ? », il a répondu : « Clairement de Real Madrid TV. Je pense que le comportement de Real Madrid TV, la chaîne du club, n'a rien à voir avec ce qui se passe au FC Barcelone. C'est une réalité objective, il n'y a pas d'autre interprétation possible. »

Related Topics

Une source proche de LaLiga a indiqué que Tebas avait voulu clarifier sa position de manière ferme après les déclarations de Mourinho, et qu'il estime injuste la comparaison entre ce que font le Real Madrid et le FC Barcelone sur le dossier de l'arbitrage, en raison de la nature différente du discours médiatique des deux clubs.

Cette même source a ajouté que le président de LaLiga estime que Florentino Pérez, président du Real Madrid, est « allé beaucoup trop loin » lors de la dernière assemblée du Real Madrid, et qu'il rejette sa demande de démission, la considérant comme « une demande de plus sur la liste », ce qui témoigne de la persistance des tensions entre LaLiga et la direction du club merengue.

Publicité

Tebas a qualifié de « sans précédent » le changement d'attitude du Real Madrid et de sa chaîne de télévision envers le FC Barcelone dès la relégation du club catalan de la Liga, assurant que ce revirement avait accentué la pression sur les arbitres ces derniers temps.

Interrogé sur l'affaire Negreira, évoquée par Mourinho dans ses déclarations, Tebas a défendu la position de LaLiga devant la justice, assurant qu'elle est compatible avec le maintien de ses relations avec le FC Barcelone.

Publicité

Tebas a conclu : « Nous maintenons notre position sur le plan juridique. Quant au comportement du FC Barcelone, nous continuons à le soutenir. Ce que nous ne ferons pas, c'est rompre les relations. Nous verrons ce que décideront les tribunaux », un message clair signifiant qu'il ne reviendra pas sur sa position.

Ces déclarations devraient susciter de nouvelles réactions du côté du Real Madrid et de Mourinho, d'autant que les matchs décisifs approchent. L'arbitrage et la pression médiatique restent parmi les sujets les plus explosifs du football espagnol et pèsent sur l'ambiance avant chaque journée de Liga.