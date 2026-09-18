Tebas répond à Mbappé et choque les Marocains avec une menace audacieuse au sujet du Mondial

Javier Tebas, le président de la Liga, a assisté à l'inauguration officielle de la nouvelle cité sportive du club d'Eibar, à Areitio. Comme à son habitude, il n'a pas hésité à donner son avis sur les questions d'actualité du football espagnol.

Le journal ASa rapporté les propos de Tebas, qui a d'abord évoqué les déclarations de Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, au sujet de son comportement lors de la polémique autour des maillots de soutien à Ceuta.

Tebas a déclaré : « L'objectif était de corriger une erreur. Personne ne remet en cause ce que dit Mbappé, mais le problème n'est pas dans ce qu'il a dit, il est dans tout ce dont on parle. »

Il a poursuivi : « Le problème, pour beaucoup d'Espagnols, c'est qu'il y a une invasion, et chaque jour quelqu'un est surpris par le nombre : sont-ils 8 000, 10 000, 15 000, 20 000... Je ne sais pas. »

Au sujet d'un éventuel différend avec la Fédération marocaine, Tebas a insisté sur la nécessité de mener une enquête approfondie, en déclarant : « Ce n'est pas à moi de décider si l'organisation de la Coupe du monde doit se poursuivre ou non, mais il est certain que s'il est prouvé que le gouvernement marocain est intervenu dans l'invasion qui a eu lieu à Ceuta, alors nous devrons tout revoir, n'est-ce pas ? »

Dans un autre registre, Tebas a évoqué l'entrée de Lionel Messi dans l'actionnariat du club d'Eldense, en déclarant : « C'est un honneur qu'un joueur comme Messi décide de placer une partie de ses investissements dans un club de football en Espagne. Cela signifie qu'il a confiance en la compétition et confiance en la Liga. »

Il a souligné : « Je rappelle également que Cristiano Ronaldo possède 25 % du club d'Almería. Pour nous, c'est une source de fierté. Et qu'il considère que c'est un bon endroit pour le faire, et pour envisager son avenir commercial dans le football. »

À propos du report du match entre Levante et l'Athletic Bilbao, en raison d'une forte tempête, des questions ont été soulevées quant à la difficulté de prendre une décision rapidement, mais Tebas a été clair dans sa réponse : « L'alerte orange avait été émise à 14 heures. Il y a de nombreux matches de football pour lesquels nous sommes en situation d'alerte orange à ce moment-là, et pourtant les matches se jouent. »

Il a ajouté : « Que se passe-t-il lorsqu'il y a une alerte orange ? Une cellule de travail est mise en place, et elle est restée en contact permanent avec les deux clubs. Ni l'un ni l'autre des clubs, ni aucune des institutions compétentes, n'a dit qu'il fallait annuler le match. En réalité, le soleil brillait à 19 heures, et même lorsque les joueurs ont commencé leur échauffement, il n'y avait aucune pluie forte. »

Il a conclu : « Je pense que nous avons été prudents ici, et il est vrai que nous devons éprouver du regret envers les supporters qui ont voyagé pour assister au match, mais le protocole et les règles ont été suivis, ce sont les règles que l'on suit habituellement. »

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