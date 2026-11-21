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Javier Tebas, président de LaLiga, a lancé une nouvelle attaque contre Florentino Pérez, président du Real Madrid, en réponse à ses déclarations devant l'assemblée générale du club madrilène, campant sur sa position concernant l'affaire Negreira et l'accord avec le fonds CVC.

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Tebas a publié deux messages sur son compte du réseau X, dans lesquels il a répondu point par point au discours prononcé par Pérez lors de l'assemblée générale du Real Madrid, au cours duquel ce dernier a renouvelé ses attaques contre LaLiga et son président.

« Florentino, avant de redemander ma démission, lis en entier mon message du 16 octobre. J'y expliquais les techniques de communication de la chaîne du Real Madrid que j'ai critiquées, et pourquoi. Je maintiens ce que j'ai écrit et je n'ai commis aucune infraction », a écrit Tebas.

Il a ajouté : « Tu dis que le Real Madrid semble être le seul à vouloir faire la lumière sur l'affaire Negreira. Le 21 février 2023, six jours après que l'affaire a été rendue publique, nous avons envoyé à l'UEFA un rapport juridique et des documents concernant les paiements. »

Il a poursuivi : « Le 3 mars, LaLiga s'est présentée devant le tribunal en tant qu'accusation privée, tandis que le Real Madrid a annoncé le 12 mars qu'il allait s'y joindre. Où est donc ce prétendu silence de LaLiga ? Et aucune passivité, de quelque nature que ce soit. Avant de croire ce que te disent tes « conseillers », interroge les avocats qui représentent le Real Madrid dans cette affaire. »

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Il a enchaîné : « Les heures de diffusion de la chaîne du Real Madrid ne font pas non plus de vous les plus actifs devant le tribunal. Et puisque tu parles d'intégrité, Florentino, comment expliques-tu que cet accès d'« intégrité » se soit intensifié précisément au moment où le FC Barcelone a cessé d'être ton partenaire dans la Super Ligue ? »

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Il a déclaré : « Et comment expliques-tu que, six mois après l'éclatement de l'affaire, tu sois resté au conseil d'administration de la Fédération espagnole ? Là-dessus, tu n'as pas dit un mot aujourd'hui. C'est ce que j'appelle, moi, un silence complice, ou un silence « à la carte ». »

Il a ajouté : « Revois ce que diffuse ta chaîne et ce que signe ton conseil d'administration. Dans votre lettre à la Fédération, vous avez parlé de « manipulation et de falsification de la compétition ». LaLiga continuera à réclamer que l'enquête sur l'affaire Negreira aille jusqu'au bout. »

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Il a complété : « Et elle continuera à rejeter le récit de la « Liga corrompue » et des « titres volés » que vous construisez depuis des années. Ce récit, Florentino, c'est lui qui porte réellement atteinte à l'intégrité de la compétition. »



Tebas a poursuivi son offensive dans le second message : « Florentino, encore une assemblée générale, et tu répètes une fois de plus que LaLiga a voulu « mettre la main dans la poche » des socios du Real Madrid. On dirait un disque rayé. »

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Il a ajouté : « Si tu es si sûr que nous voulions vous arracher 11 % de vos droits audiovisuels pendant 50 ans, dis aussi combien le Real Madrid a cédé au fonds CVC : zéro pour cent. L'adhésion était volontaire, le Real Madrid a décidé de rester en dehors et, comme l'a confirmé le tribunal provincial de Madrid, les clubs restés en dehors ne paient pas non plus les coûts de l'opération. »

Il a poursuivi : « Deux tribunaux ont validé l'opération CVC approuvée par les clubs le 10 décembre 2021 : d'abord le tribunal de première instance n° 15 de Madrid, puis le tribunal provincial. Le Real Madrid s'est tourné vers la Cour suprême, qui n'a pas encore décidé d'admettre votre recours. Tes socios le savent aussi, puisque le club lui-même a annoncé en juin avoir perdu en appel. »

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Il a continué : « Au passage, le communiqué publié cette semaine pour construire un nouveau récit évoquait un autre accord, à savoir l'accord préliminaire du 12 août 2021. Sa nullité est devenue définitive en raison d'une question de délais légaux liée au droit à l'information lors de cette assemblée, alors que l'opération définitive de décembre reste en vigueur. Pourquoi n'avez-vous pas expliqué cette différence dans votre communiqué ? »

Tebas a conclu : « Concernant les amendements, je te répète ce que je t'ai dit en 2024. Le projet de loi comprenait des droits que les tribunaux avaient déjà reconnus à LaLiga, et tu as demandé à les modifier avant qu'ils n'arrivent en Conseil des ministres. Et aujourd'hui, en évoquant les dirigeants du Parti populaire et du Parti socialiste, tu dis toi-même à tes socios « les deux m'ont aidé », avant de parler du « lobby » de LaLiga. En tant que lobby, Florentino, je te le dis : le « pape » en la matière, c'est toi. »