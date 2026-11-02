Tebas : prêt à voyager en Chine, et voici mon avis sur le penalty de Mbappé

Javier Tebas, président de la Ligue espagnole, s'est dit prêt à se rendre en Chine afin de désamorcer la crise déclenchée par les déclarations de Kylian Mbappé, la star du Real Madrid. Il a par ailleurs donné son avis sur la polémique arbitrale qui a accompagné le match de la Maison Blanche face au Racing Santander, après que l'arbitre eut accordé un penalty à l'attaquant français, suscitant de larges protestations.

Lors de sa participation au forum « Un monde en progrès » à Barcelone, dans des propos rapportés par le journal catalan Sport, Tebas a affirmé qu'il était prêt à se rendre en Chine si cela s'avérait nécessaire, ajoutant : « J'envisagerai de me rendre en Chine si c'est indispensable. J'ai proposé dès le premier jour d'aller là-bas. »

Le président de la Liga a assuré que les relations avec la Chine restaient solides, précisant : « Nous avons des relations exceptionnelles. La vice-présidente chinoise nous a récemment rendu visite à Barcelone et a également visité les installations du club. Il y a de très bonnes relations avec la Chine. »

Tebas commente le penalty de Mbappé

Tebas est revenu sur la polémique arbitrale qui a accompagné la confrontation entre le Real Madrid et le Racing Santander, après que l'arbitre eut accordé un penalty à Mbappé à la dixième minute, à la suite d'un contact avec le joueur local Mateo Prati à l'intérieur de la surface de réparation.

Le président de la Ligue espagnole a estimé que la décision n'était pas correcte, une position qui ajoute une nouvelle voix aux critiques visant l'arbitre José Luis Munuera Montero, d'autant que l'assistance vidéo ne l'a pas appelé à revoir l'action, malgré la polémique qu'elle a suscitée.

Le match s'était soldé par une victoire du Real Madrid sur le score de trois buts à zéro, Mbappé ayant ouvert la marque sur penalty, avant que Jude Bellingham n'ajoute le deuxième but et que Yan Diomande ne scelle le triplé.

La crise avec la Chine se poursuit malgré les excuses

Les déclarations de Tebas interviennent alors que les répercussions de la crise entre Mbappé et la Chine demeurent présentes, après que le joueur eut suscité une large colère en raison de ses propos sur une image satirique où son visage apparaît monté sur le corps de l'ancien dirigeant chinois Mao Zedong, qu'il a qualifié lors de l'entretien de dictateur chinois.

La réaction de colère a contraint l'attaquant français à présenter des excuses. La Liga a également présenté des excuses officielles au peuple chinois, avant que le Real Madrid ne publie un communiqué similaire, dans une tentative de désamorcer la crise.

Mais les excuses n'ont jusqu'à présent pas conduit à la reprise de la diffusion des matches du Real Madrid en Chine ; l'agence de presse espagnole a confirmé la persistance de l'absence des matches de l'équipe sur les chaînes de télévision d'État chinoise et sur la plateforme « Migu », qui n'a pas diffusé la dernière confrontation face au Racing, malgré les excuses du joueur et du club.

La crise s'est également étendue au volet commercial, après que des entreprises chinoises eurent mis fin à leur collaboration avec Mbappé, une évolution qui menace les intérêts du joueur et de la Ligue sur un marché important pour le football espagnol.