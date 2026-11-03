Tebas : ma relation avec le Barça est « en montagnes russes », et je comprends les déclarations de Laporta

Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, s'est exprimé sur sa relation avec le Barça et son président Joan Laporta, expliquant qu'elle a traversé des périodes de tension et de rapprochement, avant de se transformer ces dernières années en une collaboration plus professionnelle, malgré la persistance de certaines divergences de points de vue.

Les déclarations de Tebas, rapportées par le journal Sport, sont intervenues lors de sa participation au forum « Un monde en progrès » à Barcelone, où il a exprimé son estime pour la position de Laporta après que celui-ci l'a défendu face aux critiques formulées à son encontre par le Real Madrid, soulignant que le président du club catalan est conscient de son souci de préserver l'indépendance de la Liga et de ne pas céder aux pressions des clubs.

Tebas a déclaré : « Ma relation avec Laporta a connu de bons et de mauvais moments, c'est comme des montagnes russes », en référence à la célèbre attraction de parc d'attractions qui se déplace sur des rails montants et descendants, et qui monte et descend rapidement et de façon répétée, une image que Tebas a utilisée pour décrire les fortes fluctuations qu'a connues sa relation avec le président du Barça.

Il a ajouté : « Lorsqu'ils ont bien géré le club, lorsqu'ils ont compris comment fonctionnent les règles du fair-play financier, cela a contribué à rendre nos relations plus professionnelles. »

Il a poursuivi : « Je comprends les déclarations de Laporta, il sait que j'ai toujours tenu à avoir une position indépendante et à appliquer la justice, et que je n'ai cédé à aucune pression d'aucune sorte. Si je l'avais fait, la Ligue aurait perdu une grande partie de son autorité face aux clubs. Je le remercie pour ses mots. »

Divergences financières et règles du fair-play financier

La relation entre Tebas et le Barça n'a pas toujours été stable, puisque les dernières années ont été marquées par des différends concernant les règles financières que la Ligue impose aux clubs, et en particulier la capacité du club catalan à inscrire ses joueurs dans un contexte de crise économique.

L'accord d'investissement avec le fonds CVC a constitué l'un des principaux points de friction : Tebas avait manifesté son soutien au projet qui visait à injecter des investissements dans les clubs de la Ligue espagnole en échange d'une part de certains revenus futurs, tandis que le Barça avait refusé d'y adhérer, estimant que ses conditions ne correspondaient pas aux intérêts du club à long terme.

Les différends se sont également intensifiés à cause des règles du fair-play financier, après que le Barça a rencontré des difficultés pour inscrire plusieurs de ses joueurs en raison de sa situation financière, Tebas ayant insisté sur la nécessité d'appliquer la réglementation au club sans exceptions.

Mais Laporta avait révélé précédemment que les relations institutionnelles et personnelles avec Tebas commençaient à s'améliorer, indiquant qu'ils avaient rouvert les canaux de communication après une période de confrontations, et qu'ils étaient désormais en mesure de discuter de leurs différends et de parvenir à des compromis.

Un rapprochement affiché avec le début du nouveau mandat de Laporta

Ce rapprochement s'est manifesté clairement le 1er juillet 2026, lors de la cérémonie d'investiture de Laporta à la présidence du Barça pour un nouveau mandat s'étendant jusqu'en 2031, lorsque les deux parties ont échangé des messages positifs devant l'assistance.

Tebas a déclaré à cette occasion qu'ils avaient divergé au cours des dernières années, mais il a souligné que chaque partie défendait ses intérêts, ajoutant : « Nous serons peut-être plus ou moins d'accord, mais nous chercherons toujours ce qu'il y a de mieux pour le football et pour la Ligue. »

De son côté, Laporta a adressé un message direct au président de la Liga, en disant : « Tu as au Barça un allié fidèle pour promouvoir la Ligue espagnole dans le monde entier, sur le plan national comme international. Nous sommes toujours prêts à collaborer avec toi, nous l'avons prouvé et nous continuerons à travailler de cette manière. »

Le président du Barça a affirmé que les points de convergence entre les deux parties étaient devenus plus nombreux que les points de divergence, et qu'ils avaient pris l'habitude de chercher des terrains d'entente lorsque des désaccords apparaissaient.

Un front commun face au Real Madrid ?

Les déclarations de Tebas prennent une importance supplémentaire dans un contexte de forte tension entre le Barça et le Real Madrid, notamment après l'affaire Negreira et le retrait du club catalan du projet de Super Ligue européenne, ce qui a conduit à une détérioration de sa relation avec Florentino Pérez.

Laporta avait déclaré dans un entretien avec le journal L'Équipe en octobre dernier que la relation avec le Real Madrid n'existait plus, mais s'était transformée en confrontation, en référence aux répercussions de l'affaire Negreira.

En revanche, il semble que le Barça et Tebas s'orientent vers une coordination institutionnelle plus importante, d'autant que le président de la Ligue considère le club catalan comme un partenaire important pour l'avenir de la compétition, tandis que le Barça a besoin d'une relation stable avec l'organisateur du championnat compte tenu de ses dossiers financiers et sportifs.