Tebas : l'affaire Negreira ? Le comportement du Real Madrid est inacceptable

Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, a lancé une nouvelle attaque contre le Real Madrid en raison de sa position sur l'affaire Negreira, estimant que le club madrilène fait traîner l'affaire et l'utilise pour intensifier ses attaques contre le Barça, dans un contexte de tensions croissantes entre les deux parties ces derniers temps.

Dans des déclarations rapportées par le journal catalan Sport lors de sa participation au forum « Un monde en progrès » à Barcelone, Tebas a affirmé que la position du Real Madrid sur l'affaire était inacceptable, ajoutant : « Ce qui m'inquiète, c'est le fond de la relation entre le Barça et le Real Madrid. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'on fait traîner l'affaire Negreira comme un chewing-gum, en continuant à l'étirer jusqu'à ce qu'elle se termine. Je pense que c'est inacceptable. »

Il a ajouté : « Nous sommes partie prenante dans l'affaire Negreira, et nous nous sommes adressés au ministère public avant le Real Madrid. Le président du club madrilène est resté membre du conseil d'administration pendant six mois après l'apparition de l'affaire, et il a par ailleurs évoqué, lors d'une assemblée générale, l'amitié entre le Barça et le Real Madrid, alors que les deux clubs faisaient partie du projet de la Super Ligue européenne. Mais il semble que tout ait changé après le retrait du Barça du projet. »

Le président de la Liga ne s'est pas contenté de critiquer la position du Real Madrid : il a estimé que le moment du changement de position du club madrilène méritait d'être examiné de près, expliquant que Madrid ne traitait pas l'affaire de la même manière lorsque ses relations avec le Barça étaient bonnes dans le cadre du projet de la Super Ligue européenne.

Tebas a déclaré : « Jusqu'à ce moment-là, il semblait que ce qui était souhaité était de laisser les procédures judiciaires suivre leur cours, mais depuis le retrait du Barça de la Super Ligue, c'est comme si Negreira était présent dans les vestiaires de tous les arbitres qui dirigent les matchs du Real Madrid. »

Et de poursuivre : « L'attaque continuelle dont le Barça fait l'objet est inacceptable. Le moment viendra où le club assumera ses responsabilités, mais on ne peut pas aujourd'hui prétendre que l'affaire se poursuit de la même manière. »

Pourquoi Tebas évoque-t-il l'antériorité de la Liga dans l'affaire ?

L'affaire remonte aux paiements effectués par le Barça à des sociétés liées à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres, entre 2001 et 2018, et qui se sont élevés à environ 7,5 millions d'euros, selon les enquêtes publiées.

En mars 2023, la Ligue espagnole a annoncé qu'elle se portait partie civile dans l'affaire, avant que le Real Madrid ne décide, le 12 mars de la même année, de se joindre aux procédures judiciaires en tant que partie lésée, puis que le tribunal n'accepte sa participation en mai.

Le principal point de désaccord réside dans le fait que Tebas estime que le Real Madrid n'a pas été à l'initiative de la mise en mouvement du dossier, mais que la Ligue et les instances judiciaires l'ont devancé, et il refuse par ailleurs que l'affaire soit transformée en une accusation permanente contre le système arbitral actuel.

Pour autant, la position de Tebas ne signifie pas qu'il disculpe le Barça : il a insisté, dans de précédentes déclarations, sur le fait que les paiements étaient graves et devaient faire l'objet d'une enquête jusqu'au bout, mais il refuse d'affirmer que Negreira influence encore actuellement les décisions des arbitres.

Une affaire que les tribunaux n'ont pas encore tranchée

L'affaire poursuit son cours judiciaire pour déterminer la nature des paiements et leur finalité, tandis que le Barça maintient qu'ils correspondaient à des rapports techniques et à des conseils relatifs à l'arbitrage et au recrutement sportif, et nie que leur objectif ait été d'influencer les décisions des arbitres ou d'obtenir un avantage sportif.

Tebas avait affirmé en octobre dernier que ce qui s'était passé devait faire l'objet d'une enquête complète, mais il a fait la distinction entre l'enquête sur des faits passés et l'affirmation selon laquelle l'influence de Negreira serait toujours présente dans l'arbitrage espagnol, ce qui explique en partie ses attaques répétées contre le discours du Real Madrid au sujet de l'affaire.