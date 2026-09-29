Tebas explose : Manchester City doit être écrasé, ce qui s'est passé est un scandale qui dure depuis 2009

Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, a lâché une bombe retentissante sur le football européen en réclamant les sanctions les plus sévères possibles à l'encontre de Manchester City, après que sa culpabilité a été établie dans l'affaire historique des irrégularités financières, affirmant que ce qui s'est produit doit constituer un tournant pour l'ensemble du football.

Dans des déclarations enflammées en marge du sommet sur la performance et la santé accueilli par Londres et organisé par le syndicat mondial des joueurs, la FIFPRO, et la clinique Cleveland, ce mardi, Tebas a déclaré : « J'ai toujours soulevé des inquiétudes au sujet de Manchester City pendant de nombreuses années. Je l'ai fait en 2017 lors de la conférence Soccerex, et cela n'a plu ni à Manchester City ni à la Premier League anglaise. »

L'agence « Reuters » a confirmé la véracité des informations selon lesquelles une commission indépendante a reconnu Manchester City coupable de 114 infractions sur 115 aux règles du fair-play financier de la Premier League anglaise, des accusations que le club des Citizens a toujours niées.

Des violations depuis 2009

Tebas a insisté sur la gravité de la durée des violations, déclarant : « Il est désormais avéré qu'il existe des infractions continues remontant à 2009, et enfreindre les règles pendant plus de dix ans est extrêmement grave. La sanction doit être sévère, non seulement pour servir d'exemple, mais parce que les règles ont effectivement été enfreintes. »

Il a ajouté : « Nous œuvrons pour rendre le football durable et équitable dans toutes les compétitions, et comme le disent de nombreux clubs, des titres qui auraient dû être perdus par d'autres clubs ont été dilapidés. Ce qui s'est produit est d'une importance capitale, et nous espérons que cela représentera un tournant, pas seulement pour la Premier League anglaise. »

Le président de la Liga a affirmé que les répercussions de cette affaire dépassent l'Angleterre, précisant : « L'affaire Manchester City a des répercussions dans toute l'Europe, notamment en ce qui concerne les manipulations financières. La sanction doit être dissuasive. »

Selon les règlements, Manchester City encourt des sanctions allant de lourdes amendes financières à un retrait de points, jusqu'à une sanction de relégation, tandis que des rapports britanniques indiquent que les clubs de Premier League ont d'ores et déjà commencé à solliciter des conseils juridiques pour réclamer des indemnités.

Une attaque contre le « TAS »

Tebas n'a pas manqué l'occasion de s'en prendre au Tribunal arbitral du sport, le « TAS », qui avait annulé en 2020 la décision de l'UEFA d'interdire à City de participer à la Ligue des champions pendant deux ans, sous l'accusation d'avoir gonflé les revenus de sponsoring entre 2012 et 2016.

Tebas a déclaré : « À mon avis, les décisions du Tribunal arbitral du sport doivent être réexaminées, car il a annulé la sanction infligée par l'UEFA, et cette décision était très contestable. Il est désormais prouvé que l'UEFA avait raison. »

De son côté, Maheta Molango, le directeur général de l'Association des footballeurs professionnels d'Angleterre, a exprimé son inquiétude face à la longueur de l'affaire, déclarant : « Ce qui nous préoccupe, c'est l'impact de tout cela sur l'écosystème plus large, et sur la confiance dans les règles et les institutions. S'il y a une leçon à en tirer, c'est que nous avons besoin de règles, qu'elles doivent être respectées et qu'il doit y avoir des conséquences immédiates. »

Il a ajouté : « Il y a des êtres humains derrière toutes ces histoires, des gens qui cherchent à atteindre certains objectifs dans leur carrière. Ce que nous devons à tous dans ce secteur, c'est la certitude. »







