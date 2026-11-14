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Xavier Tebas, le président de la Ligue espagnole, est revenu pour répondre à José Manuel Rodríguez Uribes, le président du Conseil supérieur des sports, après avoir publié une vidéo réunissant des déclarations de ce dernier et du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, au sujet des méthodes de propagande utilisées par Joseph Goebbels, le ministre de la Propagande de l'Allemagne nazie.

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Cela intervient dans le contexte de la polémique soulevée par sa comparaison entre certaines méthodes du Real Madrid et les chaînes de propagande nazie.

Selon le journal espagnol « Marca », Tebas a publié ce samedi, sur son compte sur la plateforme « X », une vidéo comprenant deux interventions : la première du président du Conseil supérieur des sports, qui a qualifié la comparaison de Tebas, lorsqu'il évoquait la chaîne du Real Madrid, d'« inacceptable », et la seconde de Pedro Sánchez, lors d'un entretien avec le créateur de contenu Jordi Wild, au cours duquel il expliquait comment fabriquer un grand mensonge à partir de faits avérés, l'une des techniques qu'il a attribuées à Joseph Goebbels.

Tebas estime que les deux personnalités ont parlé des mêmes méthodes de propagande, mais il s'est étonné de la différence de réaction du Conseil supérieur des sports à l'égard de ses déclarations.

Uribes a déclaré dans le premier extrait : « Je pense que c'est inacceptable, car on ne peut jamais utiliser le nazisme ou Goebbels comme élément de comparaison avec un club de football, et en particulier de la part du président de la Ligue espagnole, lorsqu'il s'agit d'un club appartenant à la compétition. J'estime que cela dépasse les limites de la liberté d'expression. »

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Dans le second extrait, Sánchez a évoqué l'une des méthodes qu'il a attribuées au ministre de la Propagande de l'Allemagne nazie, en déclarant : « Et la troisième méthode, c'est la crédibilité apparente, c'est-à-dire sélectionner certains éléments qui sont vrais, puis construire un grand mensonge à partir d'eux. Et il existe de nombreux exemples de cela dans le débat politique. »

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La crise a débuté le 16 octobre, lorsque Tebas a relié certaines méthodes employées par la chaîne du Real Madrid à celles utilisées par Goebbels.

Le président de la Ligue espagnole a limité son propos à la répétition des messages, à la sélection délibérée des informations et à la fabrication d'un ennemi, précisant que sa comparaison n'englobait ni l'idéologie nazie ni les supporters du Real Madrid.

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En revanche, le Real Madrid a exigé la démission immédiate de Tebas, qualifiant ses déclarations d'inacceptables et d'une gravité exceptionnelle.

Uribes a demandé au président de la Ligue espagnole de revenir sur ses déclarations et de présenter des excuses au club madrilène.

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Le 22 octobre, le Conseil supérieur des sports a transmis une demande motivée au Tribunal administratif du sport, afin d'examiner si les déclarations de Tebas constituaient une infraction aux règlements sportifs.

Javier Tebas a publié ce samedi les deux interventions dans une seule vidéo, qu'il a commentée en ces termes : « Pedro Sánchez explique les techniques de propagande utilisées par Goebbels lors d'un entretien avec Jordi Wild, dans le cadre de son propos sur l'opposition. Et moi, je fais référence aux mêmes techniques de propagande en ce qui concerne la chaîne du Real Madrid et les relais médiatiques qui lui sont liés, tandis que Rodríguez Uribes qualifie cela de comparaison inacceptable. »

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Le président de la Ligue espagnole a conclu sa publication en invitant les internautes à comparer les deux extraits, en déclarant : « La même référence aux techniques de propagande, mais des réactions totalement différentes. Regardez les deux extraits et jugez par vous-mêmes. »