Tebas durcit le ton contre le Real Madrid : la direction dirige un orchestre de ses porte-voix et la chaîne chante

Javier Tebas, le président de la Liga, a lancé une nouvelle offensive contre la direction du Real Madrid et la chaîne officielle du club, les accusant d'alimenter un récit présentant la Maison Blanche comme une victime permanente de l'arbitrage et des décisions de la Liga, tout en s'en prenant à plusieurs journalistes qui relaient les plaintes du club au sujet des horaires des matchs.

Les déclarations de Tebas sont intervenues sur ses comptes de réseaux sociaux, en réponse à des articles publiés par le site "El Debate" concernant les objections du Real Madrid au calendrier de la Liga, en particulier l'horaire de son match face à Valence le 7 novembre, mais aussi à d'autres articles traitant de l'affaire Negreira et des décisions arbitrales dont le club madrilène bénéficierait ou pâtirait, selon ce qui y est rapporté.

Tebas s'en prend à des journalistes pour leur couverture du Real Madrid

Le président de la Liga a ouvert son offensive en critiquant les journalistes Tomás González Martín et Jesús Oriola, signataires des articles en question, estimant que ce qu'ils écrivent s'apparente désormais à des communiqués émanant de la direction du Real Madrid.

Tebas a déclaré : "Il devient chaque jour plus difficile de faire la différence entre vos articles et un communiqué de la direction du Real Madrid. Tomás, en particulier, s'est transformé en porte-parole officiel de celle-ci, au point d'utiliser des expressions identiques à celles que j'ai entendues de la bouche d'un haut dirigeant de Valdebebas."

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Il a ajouté : "Il y a beaucoup de références à des sources internes au club, mais très peu de cette distance professionnelle qui devrait séparer le journaliste de ce que ces sources veulent faire passer. Vous ressemblez à un perroquet, mais avec un clavier."

Le président de la Liga a poursuivi en indiquant que le dirigeant dont les journalistes citent les propos n'est pas la même personne que celle qu'il a accusée d'appeler des rédactions pour exiger le licenciement de journalistes et de faire pression pour écarter des cadres dirigeants d'entreprises.

Tebas a précisé que ces appels et ces pressions, selon sa description, n'appartiennent pas au passé mais se poursuivent toujours, avant d'adresser une critique directe à la direction du Real Madrid : "La direction du Real Madrid dirige un orchestre composé de ses porte-voix, tandis que la chaîne officielle du Real Madrid chante à pleine voix."

Tebas accuse la chaîne du Real Madrid d'alimenter le discours victimaire

Tebas a durci le ton envers la chaîne du Real Madrid, estimant qu'elle constitue un élément essentiel d'un dispositif médiatique visant à enraciner chez les supporters du club le sentiment d'être victimes d'injustice.

Il a affirmé : "La partition qu'ils jouent est toujours la même : sélectionner les images qui servent leurs intérêts, répéter le discours des injustices, alimenter les soupçons et désigner les ennemis."

Le président de la Liga a comparé la méthode qu'il reproche au club et à sa chaîne à certains procédés de propagande utilisés par Joseph Goebbels, ministre de la Propagande de l'Allemagne nazie, en précisant que la comparaison porte, selon ses propres termes, sur les techniques de propagande, comme la répétition permanente, la construction d'une image de l'ennemi et la soumission des faits à un récit préétabli, et non sur l'idéologie ou sur les supporters du Real Madrid.

Tebas a ajouté : "La chaîne du Real Madrid représente une pièce centrale de ce dispositif. Où est l'analyse complète des matchs de chaque journée ? Et où sont les erreurs éventuelles qui pénalisent les autres clubs ou celles qui profitent au Real Madrid ? S'ils utilisaient la même loupe sur tous les matchs, les conclusions seraient peut-être de nature à ruiner le scénario qu'ils veulent présenter."

Et de poursuivre : "Mais le scénario impose que le Real Madrid apparaisse toujours en victime. On en arrive ainsi à présenter même l'absence d'erreur comme une erreur, et à utiliser l'affaire Negreira comme explication permanente de toute décision qui ne leur plaît pas. Le doute est présenté comme un fait établi, et la conclusion est écrite avant le coup d'envoi."

Horaires des matchs : Tebas demande au Real Madrid de révéler ses requêtes

Tebas est ensuite passé au dossier des horaires des matchs de Liga, qui a suscité les objections du Real Madrid, en demandant au club de rendre publiques toutes ses demandes antérieures de modification des horaires et des jours de match, ainsi que le nombre de demandes que la Liga a accepté de satisfaire.

Il a déclaré : "Cette même technique est désormais utilisée dans le dossier des horaires : on raconte ce qui alimente le sentiment d'injustice, tout en dissimulant le contexte qui permettrait de vérifier la réalité des choses."

Et d'ajouter, s'adressant au journaliste Tomás González Martín : "Que ce dirigeant qui alimente en informations les porte-voix du club précise combien de demandes de changement d'horaires et de jours de match le Real Madrid a déposées, et combien ont été acceptées. Dans ce dossier, le Real Madrid est en tête du classement. Et que cela inclue aussi les demandes qui ont été acceptées, au lieu de se concentrer uniquement sur celle qui sert à susciter la polémique à chaque fois."

Tebas a également demandé que soient incluses les requêtes liées au calendrier de la compétition, destinées à faciliter l'organisation des événements autorisés par la "licence spéciale" au stade Santiago-Bernabéu.

Il a poursuivi : "Quand il s'agit de demander que la compétition s'adapte aux besoins du club, ils font preuve d'une grande activité, mais ils ont beaucoup moins de mémoire quand il s'agit de reconnaître les demandes qui ont été satisfaites. Voilà le registre qu'il faudrait publier : qu'a demandé le Real Madrid ? Qu'a-t-il obtenu ? Qu'est-ce qui n'a pas pu être accordé, et pour quelles raisons ?"

Le président de la Liga : refuser une demande du Real Madrid ne signifie pas le cibler

Tebas a insisté sur le fait que la fixation des horaires des matchs ne concerne pas uniquement le Real Madrid, mais affecte aussi ses adversaires, les autres clubs, les supporters et les engagements liés aux droits de diffusion télévisée.

Il a déclaré : "Les horaires des matchs affectent aussi l'adversaire, les autres clubs, les supporters et les engagements liés à la diffusion audiovisuelle de la compétition. Une demande ne devient pas un droit simplement parce qu'elle émane du Real Madrid, et son rejet ne prouve pas l'existence d'une persécution."

Il a ajouté : "La Liga défend la compétition. Et ce n'est pas sérieux de demander la modification des jours, des horaires et du calendrier, puis de présenter chaque désaccord comme la preuve que la Liga nuit au club. Si nous voulons parler du traitement réservé au Real Madrid, alors présentons-le dans son intégralité."

Tebas a conclu son offensive en invitant les journalistes à vérifier les détails qu'il leur a suggéré de demander à leurs sources, et en défiant la chaîne du Real Madrid de consacrer une émission à la présentation des demandes du club et des réponses de la Liga, au lieu de se focaliser sur les séquences mettant en lumière les erreurs d'arbitrage controversées.

Il a affirmé : "Tomás a des questions précises à poser à ses sources, et la chaîne du Real Madrid a suffisamment de matière pour préparer une émission : les demandes du club et les réponses qu'il a reçues. Nous verrons s'ils accordent à ce registre la même attention qu'ils consacrent aux séquences sur les injustices. Ensuite, les autres porte-voix se chargent d'amplifier le message : la chaîne du Real Madrid diffuse les images, d'autres rédigent les titres, et tout le monde répète la même accusation."