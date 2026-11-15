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Javier Tebas, le président de la Liga, a lancé une nouvelle attaque contre Florentino Pérez, le président du Real Madrid.

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Cette prise de position intervient en réponse à un article de presse qui critiquait les déclarations de Tebas et sa manière de traiter le club madrilène, affirmant que la défense de la réputation de la compétition et des intérêts de tous les clubs lui imposait de répondre aux accusations portées contre la Liga.

Tebas a publié un nouveau message sur son compte officiel de la plateforme « X », en réponse à un article du journal « El Debate » signé par le journaliste Tomás González Martín, intitulé « Javier Tebas tente de justifier ses excès en se raccrochant à n'importe quoi ».

La réponse du président de la Liga était intitulée « Qui attaque qui ? » : « Tomás González Martín estime dans El Debate que le président de la Liga ne peut pas consacrer son temps à attaquer l'un de ses partenaires. Mais il ignore, pour appuyer son point de vue, un aspect essentiel qui réside dans les accusations que Florentino Pérez et les chaînes officielles du Real Madrid portent depuis des années contre la Liga, sa direction et l'intégrité de la compétition. »

Tebas a ensuite passé en revue « quelques faits parmi les nombreux qui existent », afin d'illustrer son point de vue sur le différend avec le président du Real Madrid.

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Il a déclaré : « Lors de mes assemblées de 2023 et 2024, Florentino a présenté l'accord avec le fonds d'investissement (CVC) comme une tentative de s'emparer des actifs du Real Madrid. Mais deux décisions de justice, l'une en première instance et l'autre en appel, ont confirmé l'accord et donné raison à la Liga ainsi qu'aux clubs qui y ont adhéré, au nombre de 38 seulement. »

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Il a ajouté : « Florentino a également menacé la Liga et le fonds d'investissement (CVC) d'engager toutes sortes de procédures judiciaires, selon un communiqué publié par le conseil d'administration du Real Madrid le 10 août 2025. »

Le président de la Liga a poursuivi : « Le 3 février 2025, le conseil d'administration du Real Madrid a publié un communiqué accusant la compétition d'être un système structurellement corrompu, de manipuler la compétition et d'en fausser l'intégrité. »

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Tebas a précisé : « Le 12 mai 2026, Florentino a déclaré lors d'une conférence de presse : (notre ennemi permanent, c'est la Liga). Il a également affirmé que le Real Madrid aurait pu remporter davantage de titres de championnat d'Espagne, mais qu'il en avait perdu d'autres parce qu'il s'était fait voler. »

Après avoir passé en revue ces faits, Tebas a abordé certaines expressions utilisées au sein du Real Madrid pour décrire la Liga.

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Tebas a mentionné : « Voici seulement quelques exemples du langage employé par la télévision officielle du club :

Le 14 décembre 2024, après le match entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid, elle a décrit la compétition comme : « la sale ligue de Negreira ».

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Et le 1er février 2025, après le match entre l'Espanyol et le Real Madrid, elle a utilisé les expressions : « la sale ligue de Negreira », et évoqué « les exécutants du plan Medina Cantalejo ».

Et le 15 février 2025, après le match entre Osasuna et le Real Madrid, elle a décrit la compétition comme : « la ligue de la tromperie », et l'a également appelée : « la ligue de Medina Cantalejo, Tebas et Lausanne ».

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Et le 4 août 2025, avant le début de la saison, Jesús Alcaide, directeur de la télévision du Real Madrid, a déclaré que « cette ligue commence déjà faussée et débute dans la saleté », en raison du calendrier des matchs et du refus de reporter le match d'ouverture face à Osasuna.

Et le 10 octobre 2026, à l'occasion du match entre le Real Madrid et Villarreal, la télévision officielle a utilisé les expressions : « une ligue faussée et corrompue », « il y a une corruption systémique » et « la sale ligue de Negreira ».

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Tebas a poursuivi : « Ce sont des déclarations émanant du président du club, des décisions de son conseil d'administration et des messages diffusés par la télévision officielle du club. Tout cela est public et vérifiable. »

Il a ajouté : « Après tout cela, Tomás estime que le problème réside dans la réponse du président de la Liga. Quelle théorie confortable ! On peut qualifier la compétition de corrompue, considérer ses responsables comme des ennemis et dépeindre sa direction comme un complot contre le Real Madrid, mais la défendre devient une agression contre le club. »

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Le président de la Liga a souligné que sa responsabilité lui imposait de défendre la réputation de la compétition et les intérêts de tous les clubs, déclarant : « Ma responsabilité comprend la protection de la réputation de la compétition et la défense des intérêts de tous les clubs qui y participent, même lorsque la personne qui la remet en cause est le président du Real Madrid. L'histoire du club et son prestige méritent la considération, mais ils ne lui confèrent pas une immunité face aux critiques et n'obligent pas les autres à garder le silence. »

Tebas a affirmé son refus de l'amalgame permanent entre Florentino Pérez et le Real Madrid, précisant : « Je n'accepte pas non plus ce lien permanent entre Florentino Pérez et le Real Madrid. Répondre à ses déclarations, remettre en cause ses agissements et commenter ce que diffuse la télévision du club, tout cela s'inscrit dans le débat sur la manière de gérer le football dans notre pays. »

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Dans un autre registre, Tebas est revenu sur la polémique liée à la référence à Joseph Goebbels, ministre de la propagande nazie, déclarant : « J'attends toujours une explication sur la raison pour laquelle décrire les méthodes de propagande est acceptable lorsque cela vient de Pedro Sánchez, Josep Borrell, Óscar Puente, Mariano Rajoy et de nombreuses autres personnalités, alors que cela devient inacceptable lorsque cela vient de moi. »

Le président de la Liga a complété sa réponse en revenant sur l'article du journaliste Tomás González Martín, déclarant : « Tomás écrit que le Real Madrid est l'équipe qui donne son sens à la Liga. Mais la Liga tire son sens de l'existence d'une compétition et de la participation d'autres clubs qui possèdent une histoire, des supporters, des droits et des intérêts qui méritent eux aussi le respect. »

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Il a conclu : « Le président de la Liga a la responsabilité de défendre ces clubs, même si cela dérange Florentino ou semble à Tomás constituer un excès. »