Tebas adresse un message incendiaire à Manchester City : je vous avais prévenus !

Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, a affirmé que l'affaire Manchester City représente le prolongement d'une bataille qu'il mène depuis des années en faveur du contrôle économique et de l'égalité dans l'application des règles, après les informations faisant état de la condamnation du club dans la plupart des accusations liées à la violation des règlements financiers de la Premier League anglaise. L'affaire en est encore à ses étapes juridiques, un appel de Manchester City contre les décisions étant attendu.

Tebas a rappelé, via ses comptes sur les réseaux sociaux, sa position à l'égard de Manchester City depuis 2017, soulignant qu'il avait été l'un des premiers responsables à s'exprimer publiquement sur le modèle financier du club, aux côtés du Paris Saint-Germain, et sur ce qu'il considérait comme une dépendance à d'énormes ressources extérieures dépassant les revenus générés par l'activité habituelle des clubs.

Tebas a déclaré : « En septembre 2017, lors de la conférence Soccerex à Manchester, j'ai dénoncé publiquement une chose qui me préoccupait depuis un certain temps : ce que l'on appelle le dopage financier dans le football européen. J'ai parlé de Manchester City et du Paris Saint-Germain, et de clubs dont la puissance financière ne découlait pas seulement de leurs activités habituelles, mais aussi du soutien d'énormes ressources extérieures. »

Il a ajouté que ses critiques, à l'époque, avaient suscité des réactions de Manchester City, qui avait qualifié ses propos de « non fondés sur des informations exactes » et de « pure fiction », indiquant que le club avait alors annoncé étudier des actions en justice à son encontre.

Le président de la Liga a également évoqué la sanction infligée par l'Union européenne de football à Manchester City en février 2020, lorsqu'elle avait décidé de le suspendre deux saisons de la participation à ses compétitions et de lui infliger une amende de 30 millions d'euros, avant que le Tribunal arbitral du sport n'annule la décision d'exclusion en juillet de la même année, tout en maintenant une sanction financière réduite à 10 millions d'euros en raison du manque de coopération du club avec les enquêtes de l'UEFA.

Tebas a estimé que la décision du Tribunal arbitral du sport avait constitué un tournant pour lui, et a déclaré : « Je n'ai jamais approuvé ce jugement étrange. Pour moi, cela a représenté un tournant dans la crédibilité du Tribunal arbitral du sport en tant qu'organe d'arbitrage indépendant dans le domaine sportif. »

Il a ajouté : « J'ai pensé qu'il s'agissait d'une décision extrêmement erronée, portant un préjudice inhabituel à la crédibilité du système de contrôle économique du football européen, et difficile à concilier avec un principe que je considère comme fondamental : les mêmes règles doivent s'appliquer à tous. »

Les déclarations de Tebas interviennent après que des informations ont fait état de ce qu'une commission indépendante de la Premier League anglaise a jugé Manchester City coupable de 114 des 115 accusations, tandis que le club a affirmé que la procédure était toujours en cours et que des éléments importants n'avaient pas encore été tranchés, avec l'attente de son entrée dans la phase d'appel.

Tebas a assuré que sa position n'était pas liée à la volonté de démontrer le bien-fondé de ses avertissements passés, déclarant : « Lorsque je me souviens de cette intervention en 2017 et de tout ce qui a suivi, je ne le fais pas pour dire : je vous avais prévenus. Je le fais parce que cette histoire incarne au mieux une bataille que je mène depuis des années. »

Il a expliqué que sa vision repose sur la nécessité de bâtir une compétition fondée sur la capacité des clubs à gérer leurs ressources et à générer des revenus, et non sur l'ampleur du soutien financier qu'ils reçoivent, ajoutant : « La durabilité économique n'est pas une bureaucratie, et le contrôle financier n'est pas un caprice passager. »

Tebas a conclu son message en affirmant que l'affaire n'était pas encore terminée, déclarant : « Le chemin est encore long. La sanction n'a pas encore été fixée et la procédure n'est pas terminée, mais ce qui s'est produit montre de nouveau l'importance du contrôle économique, de la transparence et de l'égalité dans l'application des règles pour protéger l'intégrité et la durabilité du football. »