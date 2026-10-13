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Loai Mohamed
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Tchouaméni : « Frustrés par l'arbitrage », et vous pouvez poser cette question à Mourinho ou à Pérez

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Le milieu de terrain français désigne Mbappé comme favori pour le Ballon d'Or

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Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain du Real Madrid, a affirmé que son compatriote Kylian Mbappé méritait de remporter le Ballon d'Or cette année, tout en soulignant que l'équipe était "frustrée" par les prestations arbitrales en Liga.

Ces propos ont été tenus lors de la conférence de presse précédant la rencontre face à la Roma, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le milieu français a évoqué la préparation de l'équipe pour ce match et sa vision du niveau affiché par le Real Madrid, ainsi que son rôle au milieu de terrain sous la direction de l'entraîneur José Mourinho, insistant sur la nécessité de trouver l'équilibre entre les tâches défensives et l'apport offensif.

Tchouaméni : Mbappé mérite le Ballon d'Or

Au sujet du joueur qui mérite de remporter le Ballon d'Or, Tchouaméni a déclaré, selon des propos rapportés par le quotidien espagnol "AS" : "Kylian est celui qui le mérite le plus. Il a réalisé une saison exceptionnelle, et s'il ne le remporte pas, il y a d'autres joueurs français comme Ousmane Dembélé et Michael Olise qui ont également affiché un très grand niveau."

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Le rôle de Tchouaméni au milieu de terrain du Real Madrid

Le milieu français a parlé des exigences de son entraîneur Mourinho sur le terrain, expliquant : "Lors du match contre Villarreal, il m'a demandé d'assurer l'équilibre, et c'est important compte tenu du nombre de joueurs à vocation offensive que nous possédons. Il m'a également demandé de porter le ballon vers l'avant et de marquer des buts, mais le plus important pour lui, c'est de préserver l'équilibre."

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Il a ajouté au sujet de ses discussions avec l'entraîneur : "Oui, nous avons parlé, et il m'a expliqué ce qu'il attendait de moi et comment je pouvais aider l'équipe. Je retrouve progressivement mon niveau, ainsi que ma condition physique."

Tchouaméni identifie le problème du Real Madrid

Concernant les critiques liées aux prestations du Real Madrid et l'existence éventuelle de problèmes dans le jeu, Tchouaméni a affirmé : "Il y a beaucoup de choses que nous pouvons améliorer. Nous n'avons pas affiché notre meilleur niveau avec le ballon depuis le début de la saison, mais nous y travaillons à l'entraînement, et je suis certain que nous allons progresser."

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Au sujet des statistiques indiquant que le Real Madrid parcourt moins de distance que certains de ses concurrents, il a expliqué : "Nous devons courir intelligemment. Ce ne sont que des statistiques, et elles mettent parfois en évidence les points que nous devons améliorer, mais parfois elles ne reflètent pas toute la réalité. Il est certain que nous avons livré de bons matchs sans avoir besoin de courir sur de grandes distances."

Quant à l'atmosphère différente par rapport aux saisons précédentes, Tchouaméni a insisté sur la nécessité d'aborder les critiques avec sérénité, déclarant : "Nous savons que jouer pour le Real Madrid signifie être exposé aux critiques. Le plus important est de garder notre calme et de travailler au développement de l'équipe. Nous pouvons assurément mieux faire, et nous travaillons quotidiennement dans ce sens. Ce qui compte au final, ce sont les titres que nous remporterons à la fin de la saison, et nous nous battrons pour les obtenir."

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Tchouaméni : le match face à la Roma ne sera pas facile

Au sujet du prochain adversaire du Real Madrid, le milieu français a déclaré : "Nous savons que nous allons affronter une grande équipe. Je suis ses matchs, et je m'attends à une rencontre difficile, d'autant qu'elle se jouera à l'extérieur, mais nous avons la qualité nécessaire pour gagner, et nous donnerons le maximum."

Il a ajouté au sujet de l'importance du match : "C'est une rencontre importante. Nous avons entamé notre parcours de la meilleure manière possible face à l'Inter, et nous voulons poursuivre sur la même voie contre la Roma."

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Le joueur du Real Madrid refuse d'aborder la crise du milieu de terrain

Tchouaméni a refusé de donner son avis sur le besoin du Real Madrid de recruter un milieu de terrain plus créatif, déclarant : "Je ne vais pas parler de ce sujet. Le plus important maintenant, c'est le match de demain. Vous pouvez poser cette question à l'entraîneur ou au président, mais je suis un joueur, j'ai mon propre avis, et je n'en parlerai pas aujourd'hui."

Interrogé de nouveau sur la question de savoir si l'équipe avait besoin d'un milieu de terrain doté de plus grandes capacités créatives, il a répondu : "J'ai mon avis sur ce point, mais déterminer les besoins de l'équipe, c'est votre travail. Nous donnons tout ce que nous avons avec les moyens disponibles. Nous nous distinguons par un niveau d'élite dans certaines caractéristiques, mais le plus important, c'est le travail collectif au milieu de terrain."

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Tchouaméni a également abordé la relation entre les milieux de terrain et les attaquants, affirmant que l'équipe entretenait de bons rapports entre ses éléments et que chaque joueur cherchait à aider ses coéquipiers du mieux qu'il pouvait, soulignant que le recrutement de Diomande apportait un soutien supplémentaire à l'équipe et confirmant la détermination des joueurs à tout donner pour remporter des titres.

Tchouaméni : nous sommes frustrés par l'arbitrage

Au sujet de ses propos tenus après la rencontre face à Villarreal, et sur la question de savoir s'il restait en colère contre les décisions arbitrales, Tchouaméni a déclaré : "Je ne veux pas parler des arbitres. Ils essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes, mais nous ressentons actuellement une grande frustration à cause de certaines décisions. Le plus important, c'est que nous avons gagné, et nous devons désormais nous concentrer sur la suite."

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Le Real Madrid espère poursuivre sa série de résultats positifs en Ligue des champions face à la Roma, dans un match où l'équipe cherchera à consolider son départ européen et à améliorer ses performances collectives, alors que Tchouaméni et ses coéquipiers aspirent à jouer les titres cette saison.

Rédacteur en chef de shift, responsable de la supervision du contenu. Je possède plus de 15 ans d’expérience dans le journalisme sportif. J’ai étudié les médias et travaillé dans plusieurs journaux papier ainsi que sur des sites web arabes. Toutefois, l’étape la plus importante de ma carrière a été mon intégration à Kooora, le principal site sportif arabe, en 2016.

Je veille toujours à proposer un contenu fiable, appuyé par des chiffres et des statistiques, loin de toute exagération. J’aime le langage des chiffres, car il ne connaît pas la complaisance. J’ai participé à la couverture des plus grands événements footballistiques, avec un intérêt particulier pour mettre en lumière les stars arabes et leur impact sur la scène mondiale.

Au cours de mon parcours professionnel, mon travail s’est concentré sur la couverture du football, qu’il soit égyptien, arabe ou international. Aujourd’hui, mon attention se porte davantage sur le football saoudien, après l’essor considérable qu’a connu le Royaume ces dernières années.

Depuis mon enfance, je suis lié au football. Mon premier souvenir remonte à la Coupe du monde 1998. Bien que je n’aie eu que huit ans à l’époque, l’intensité des matchs m’a profondément marqué. Je n’oublierai jamais la performance exceptionnelle de Zinedine Zidane en finale et la manière dont il a conduit l’équipe de France à son premier titre.

Le Brésilien Ronaldo a été l’une des légendes qui ont nourri ma passion pour le football au début de ce siècle. Sa manière de marquer était impressionnante, il manquait rarement face au but. Ensuite est apparu Cristiano Ronaldo, que je considère encore aujourd’hui comme mon joueur préféré, car il m’a inspiré par son esprit de défi et sa volonté constante de gagner, ce qui se reflète également dans mon style d’écriture.

Mes articles se concentrent principalement sur la Saudi Pro League, ainsi que sur d’autres compétitions comme la Premier League, La Liga et la Ligue des champions de l’UEFA. Je suis également de près le marché des transferts et j’essaie d’analyser les mouvements en profondeur.

Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.

Quant à mon équipe type de tous les temps, elle se compose de : Iker Casillas dans les buts ; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafu et Roberto Carlos en défense ; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane et Ronaldinho au milieu ; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo Nazário en attaque.

Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :

– Un budget astronomique et une élimination décevante… Pourquoi Al Ahly a-t-il échoué en Coupe du monde des clubs ?

– Cela perturbe la sérénité de Salah et rouvre le dossier noir… Liverpool regrettera-t-il le transfert de Wirtz ?

– La loi Benzema s’impose à Al-Nassr… Ronaldo dessine son avenir à la française

– Alonso résout l’énigme Klopp… Arnold passe d’une faiblesse défensive à une arme offensive

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