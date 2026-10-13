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Le milieu de terrain français désigne Mbappé comme favori pour le Ballon d'Or

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Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain du Real Madrid, a affirmé que son compatriote Kylian Mbappé méritait de remporter le Ballon d'Or cette année, tout en soulignant que l'équipe était "frustrée" par les prestations arbitrales en Liga.

Ces propos ont été tenus lors de la conférence de presse précédant la rencontre face à la Roma, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le milieu français a évoqué la préparation de l'équipe pour ce match et sa vision du niveau affiché par le Real Madrid, ainsi que son rôle au milieu de terrain sous la direction de l'entraîneur José Mourinho, insistant sur la nécessité de trouver l'équilibre entre les tâches défensives et l'apport offensif.

Tchouaméni : Mbappé mérite le Ballon d'Or

Au sujet du joueur qui mérite de remporter le Ballon d'Or, Tchouaméni a déclaré, selon des propos rapportés par le quotidien espagnol "AS" : "Kylian est celui qui le mérite le plus. Il a réalisé une saison exceptionnelle, et s'il ne le remporte pas, il y a d'autres joueurs français comme Ousmane Dembélé et Michael Olise qui ont également affiché un très grand niveau."

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Le rôle de Tchouaméni au milieu de terrain du Real Madrid

Le milieu français a parlé des exigences de son entraîneur Mourinho sur le terrain, expliquant : "Lors du match contre Villarreal, il m'a demandé d'assurer l'équilibre, et c'est important compte tenu du nombre de joueurs à vocation offensive que nous possédons. Il m'a également demandé de porter le ballon vers l'avant et de marquer des buts, mais le plus important pour lui, c'est de préserver l'équilibre."

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Il a ajouté au sujet de ses discussions avec l'entraîneur : "Oui, nous avons parlé, et il m'a expliqué ce qu'il attendait de moi et comment je pouvais aider l'équipe. Je retrouve progressivement mon niveau, ainsi que ma condition physique."

Tchouaméni identifie le problème du Real Madrid

Concernant les critiques liées aux prestations du Real Madrid et l'existence éventuelle de problèmes dans le jeu, Tchouaméni a affirmé : "Il y a beaucoup de choses que nous pouvons améliorer. Nous n'avons pas affiché notre meilleur niveau avec le ballon depuis le début de la saison, mais nous y travaillons à l'entraînement, et je suis certain que nous allons progresser."

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Au sujet des statistiques indiquant que le Real Madrid parcourt moins de distance que certains de ses concurrents, il a expliqué : "Nous devons courir intelligemment. Ce ne sont que des statistiques, et elles mettent parfois en évidence les points que nous devons améliorer, mais parfois elles ne reflètent pas toute la réalité. Il est certain que nous avons livré de bons matchs sans avoir besoin de courir sur de grandes distances."

Quant à l'atmosphère différente par rapport aux saisons précédentes, Tchouaméni a insisté sur la nécessité d'aborder les critiques avec sérénité, déclarant : "Nous savons que jouer pour le Real Madrid signifie être exposé aux critiques. Le plus important est de garder notre calme et de travailler au développement de l'équipe. Nous pouvons assurément mieux faire, et nous travaillons quotidiennement dans ce sens. Ce qui compte au final, ce sont les titres que nous remporterons à la fin de la saison, et nous nous battrons pour les obtenir."

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Tchouaméni : le match face à la Roma ne sera pas facile

Au sujet du prochain adversaire du Real Madrid, le milieu français a déclaré : "Nous savons que nous allons affronter une grande équipe. Je suis ses matchs, et je m'attends à une rencontre difficile, d'autant qu'elle se jouera à l'extérieur, mais nous avons la qualité nécessaire pour gagner, et nous donnerons le maximum."

Il a ajouté au sujet de l'importance du match : "C'est une rencontre importante. Nous avons entamé notre parcours de la meilleure manière possible face à l'Inter, et nous voulons poursuivre sur la même voie contre la Roma."

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Le joueur du Real Madrid refuse d'aborder la crise du milieu de terrain

Tchouaméni a refusé de donner son avis sur le besoin du Real Madrid de recruter un milieu de terrain plus créatif, déclarant : "Je ne vais pas parler de ce sujet. Le plus important maintenant, c'est le match de demain. Vous pouvez poser cette question à l'entraîneur ou au président, mais je suis un joueur, j'ai mon propre avis, et je n'en parlerai pas aujourd'hui."

Interrogé de nouveau sur la question de savoir si l'équipe avait besoin d'un milieu de terrain doté de plus grandes capacités créatives, il a répondu : "J'ai mon avis sur ce point, mais déterminer les besoins de l'équipe, c'est votre travail. Nous donnons tout ce que nous avons avec les moyens disponibles. Nous nous distinguons par un niveau d'élite dans certaines caractéristiques, mais le plus important, c'est le travail collectif au milieu de terrain."

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Tchouaméni a également abordé la relation entre les milieux de terrain et les attaquants, affirmant que l'équipe entretenait de bons rapports entre ses éléments et que chaque joueur cherchait à aider ses coéquipiers du mieux qu'il pouvait, soulignant que le recrutement de Diomande apportait un soutien supplémentaire à l'équipe et confirmant la détermination des joueurs à tout donner pour remporter des titres.

Tchouaméni : nous sommes frustrés par l'arbitrage

Au sujet de ses propos tenus après la rencontre face à Villarreal, et sur la question de savoir s'il restait en colère contre les décisions arbitrales, Tchouaméni a déclaré : "Je ne veux pas parler des arbitres. Ils essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes, mais nous ressentons actuellement une grande frustration à cause de certaines décisions. Le plus important, c'est que nous avons gagné, et nous devons désormais nous concentrer sur la suite."

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Le Real Madrid espère poursuivre sa série de résultats positifs en Ligue des champions face à la Roma, dans un match où l'équipe cherchera à consolider son départ européen et à améliorer ses performances collectives, alors que Tchouaméni et ses coéquipiers aspirent à jouer les titres cette saison.