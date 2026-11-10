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Tchéquie - Espagne : tout savoir avant leur match de Ligue des nations de l’UEFA A

Tchéquie vs Espagne
Tchéquie
Espagne
UEFA Nations League A
L. Yamal
M. Merino
M. Oyarzabal

Présentation complète du match entre la Tchéquie et l’Espagne en Ligue des nations de l’UEFA A : analyse tactique, dernières nouvelles des équipes, forme du moment et plus encore.

Avant-match Tchéquie - Espagne en Ligue A des nations de l'UEFA

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UEFA Nations League A - Journée 5
epet Arena

L'Espagne se rend à Prague pour affronter la Tchéquie à l'Epet Arena, jeudi 12 novembre, lors de l'avant-dernière journée du groupe 3 de la Ligue des nations de l'UEFA. Championne du monde en titre, elle arrive en tête du groupe et est déjà qualifiée pour les quarts de finale, tandis que la Tchéquie occupe la dernière place sans le moindre point.

La Tchéquie au bord de l'élimination

La Tchéquie connaît une campagne difficile en Ligue des nations, avec quatre défaites lors de ses quatre premiers matches. Ses cinq derniers résultats, toutes compétitions confondues, sont peu réjouissants : cinq défaites consécutives, dont un revers 3-0 contre l'Angleterre et une défaite 3-1 face à l'Espagne plus tôt dans cette même phase de groupes.

England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images

L'Espagne championne du monde poursuit sur sa lancée

À l'inverse, l'Espagne enchaîne les succès. L'équipe de Luis de la Fuente a remporté ses cinq derniers matches, une série qui comprend sa victoire 1-0 contre l'Argentine en finale de la Coupe du monde cet été. Mikel Merino, joueur polyvalent d'Arsenal, a marqué trois fois lors de ses deux dernières apparitions avec l'Espagne, notamment un doublé décisif après son entrée en jeu contre la Croatie lors du dernier match.

FBL-EUR-NATIONS-CRO-ESPGetty Images

Statistiques clés et blessures

  • Robin Hranáč, Pavel Šulc, Ondřej Lingr, Ondřej Kričfaluši, Michal Sácek et Adam Karabec sont tous indisponibles sur blessure pour la Tchéquie. Michal Sadilek est suspendu.
  • Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal manqueront ce déplacement à Prague. Tous deux devraient rejoindre le groupe plus tard, en vue du match de dimanche contre l'Angleterre dans la capitale espagnole.
  • L'Espagne a marqué après la 85e minute lors de chacun de ses trois derniers matches.
  • L'Espagne est invaincue à l'issue du temps réglementaire depuis 42 matches (33 victoires, 9 nuls).

Compositions probables

Tchéquie (4-2-3-1) : Kinsky ; Coufal, Chaloupek, Krejci, Slama ; Kral, Soucek ; Cerv, Ambros, Danek ; Hlozek.

Espagne (4-2-3-1) : Simon ; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella ; Pedri, Ruiz ; N Williams, Fermin, Baena ; Torres.

Actualité des équipes et effectifs

Tchéquie vs Espagne Équipes probables

Entraineur

  • S. Denia

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