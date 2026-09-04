Talisca résilie son contrat avec Fenerbahçe et trouve rapidement un accord avec un géant du Golfe

Le club turc de Fenerbahçe a annoncé la résiliation du contrat de son joueur brésilien Anderson Talisca, d'un commun accord entre les deux parties.

Fenerbahçe a déclaré, via son compte sur le réseau X : « Anderson Talisca a rejoint les rangs de notre équipe lors de la trêve hivernale de la saison 2024-2025, et son contrat a été résilié d'un commun accord entre les deux parties. »

Le club turc a poursuivi : « Nous souhaitons à Talisca bonne chance et beaucoup de succès pour la prochaine étape de sa carrière footballistique. »

Selon le site Transfermarkt, citant le journaliste fiable Reşatcan Özbudak, Talisca, ancienne star d'Al-Nassr, a trouvé un accord avec Al-Jazira des Émirats arabes unis, qui compte dans ses rangs son compatriote Malcom, ancien joueur d'Al-Hilal.

Toujours selon Özbudak, Al-Jazira a convenu de recruter Talisca pour une durée de deux ans, avec une option de prolongation d'une année supplémentaire.

Les informations indiquent que le joueur brésilien percevra à Al-Jazira un salaire annuel total légèrement supérieur à 10 millions d'euros.

Il ne reste plus que les formalités de la visite médicale et la signature des contrats pour finaliser l'opération de transfert.

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