Le Paris Saint-Germain a encaissé un coup dur au début de son parcours en Ligue 1, après que la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a décidé de suspendre le Portugais Nuno Mendes pour 3 matchs, en raison du carton rouge qu'il a reçu lors de la rencontre face à Lens en Trophée des champions.

Mendes avait été expulsé dans les dernières minutes du match du Paris Saint-Germain contre Lens, après un coup de coude sur Michal Skoras, ce qui a poussé l'arbitre Jérémy Pignard à brandir le carton rouge à l'encontre du latéral portugais.

À l'issue de sa réunion, ce mercredi, la commission de discipline a rendu sa décision de suspendre Nuno Mendes pour 3 matchs fermes, ce qui signifie qu'il sera absent des 3 prochaines rencontres du Paris Saint-Germain en début de saison de Ligue 1, face à Rennes, Lille et Monaco dans cet ordre.

Le PSG avait perdu le Trophée des champions face à Lens, quelques jours après avoir été sacré à la place de la Supercoupe d'Europe aux dépens d'Aston Villa.

Selon la chaîne RMC, la décision est intervenue après que le Paris Saint-Germain a exprimé son mécontentement à propos du rapport de l'arbitre Jérémy Pignard à l'issue du match, estimant que la description de l'incident était bien trop sévère.

L'arbitre avait qualifié le geste de Nuno Mendes de « coup violent hors du jeu », ce qui a suscité l'étonnement du côté parisien, qui a considéré que le jeu avait en réalité déjà repris au moment de l'incident, et que le latéral portugais s'apprêtait à s'élancer derrière la défense de Lens avant d'être gêné par Skoras.

Malgré les arguments du club parisien, ces circonstances n'ont pas empêché la commission de discipline de prononcer la sanction de trois matchs de suspension.

Nuno Mendes était entré sur la pelouse peu avant l'heure de jeu, alors que le Paris Saint-Germain était mené d'un but à zéro, mais il n'avait pas réussi à changer le cours de la rencontre, avant de quitter le terrain sur une expulsion dans les dernières minutes.

L'entraîneur Luis Enrique devrait s'appuyer sur le Français Lucas Digne pour pallier l'absence de Mendes, après que le club l'a recruté lors du mercato estival pour être le doublure directe du latéral portugais.

Digne avait débuté comme titulaire lors de la dernière rencontre face à Lens, avant que Nuno Mendes n'ait l'occasion de participer en seconde période, mais son expulsion ramènera le joueur de l'équipe de France dans le onze de départ lors des trois prochains matchs.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora

