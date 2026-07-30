La Fédération anglaise de football a durci les sanctions relatives aux comportements discriminatoires et racistes, avant le coup d'envoi de la saison 2026-2027.

Le site de la Fédération anglaise a indiqué qu'elle était pleinement engagée à offrir un environnement footballistique exempt de toute discrimination, ce qui l'a poussée à prendre des mesures plus strictes pour lutter contre le racisme sur les terrains.

Il a précisé que les directives de sanctions actualisées obligeront désormais les commissions de discipline à imposer une suspension d'au moins 10 matchs en cas de comportement raciste.

Les commissions de discipline peuvent imposer une sanction supérieure à une suspension de 10 matchs si elles estiment qu'il existe des circonstances aggravantes d'une grande importance. Elles peuvent également envisager d'imposer une sanction inférieure à la suspension de 10 matchs si elles estiment qu'il existe un ou plusieurs facteurs atténuants significatifs. Toutefois, la sanction ne doit en aucun cas, dans ces cas, être inférieure à une suspension de 6 matchs.

Le terme « infraction aggravée » est défini dans l'article E3.2 des règlements de la Fédération anglaise de football comme tout comportement inconvenant comportant une référence explicite ou implicite à une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : l'origine ethnique, la couleur, la race, la nationalité, la religion, le sexe, le genre ou le handicap.

Le site de la Fédération anglaise poursuit : « Si l'infraction aggravée a été commise uniquement par écrit ou par tout moyen de communication, et qu'un facteur atténuant supplémentaire prévu est présent, la commission de discipline peut envisager d'imposer une sanction inférieure à 6 matchs. Toutefois, toute décision de ce type doit servir l'intérêt de la lutte contre la discrimination dans le football, et la commission doit dans tous les cas imposer une sanction d'au moins 3 matchs dans ces situations. »

Toute « infraction aggravée » ultérieure commise par des participants individuels sera traitée avec la plus grande sévérité, et les sanctions pour ces infractions seront plus lourdes que celles imposées pour la première infraction ou l'infraction précédente.

Si la commission de discipline établit qu'un participant individuel a commis deux « infractions aggravées » ou plus à des occasions distinctes, elle aura le pouvoir d'imposer toute sanction qu'elle jugera appropriée et proportionnée aux infractions commises. Cela inclut une suspension de plus de 12 matchs ou l'imposition d'une suspension temporaire de toute durée dans les cas les plus graves.

Les commissions de discipline peuvent également imposer des sanctions temporaires à tout participant individuel lorsque les sanctions fondées sur le nombre de matchs ne sont pas appropriées au regard de son rôle et de ses responsabilités au sein du football.

Si le joueur est âgé de 12 à 15 ans, la commission de discipline peut le suspendre pour un nombre de matchs déterminé sur une période qu'elle jugera appropriée, sans que la sanction ne soit inférieure à une suspension d'un match.

Si le joueur commet une autre « infraction aggravée », le point de départ de la sanction sera une suspension de 11 matchs. La commission de discipline peut modifier cette sanction à la hausse ou à la baisse en présence de facteurs aggravants ou atténuants, mais le minimum de la sanction ne doit pas être inférieur à 7 matchs. Si un joueur âgé de moins de 12 ans commet une « infraction aggravée », il sera soumis à un programme éducatif et de sensibilisation au lieu d'une suspension.