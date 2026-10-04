La star uruguayenne Fede Valverde a refusé de quitter les rangs du Real Madrid lors du mercato estival 2026, bien que son contrat court jusqu'en 2029.

Le réseau Defensa Central a publié les déclarations du journaliste Miguel Látigo Serrano, qui travaille pour le journal OK Diario, au sujet des coulisses de la démarche de la Maison Blanche visant à vendre Valverde lors du dernier mercato.

Serrano a déclaré : « Le Real Madrid voulait vendre Valverde cet été. Mais ce qui s'est passé, c'est que le joueur, en exerçant son droit du travail à faire respecter son contrat, a dit quelque chose comme quoi il ne partirait en aucun cas. »

Valverde s'est retrouvé dans une altercation avec Tchouaméni, à la suite de laquelle il a dû être hospitalisé. La vive discussion entre eux s'est terminée par un choc, au cours duquel le joueur français a asséné un coup violent à son coéquipier.

Valverde a dû être pris en charge par les médecins, qui ont diagnostiqué une commotion cérébrale. Le joueur uruguayen a manqué plusieurs matchs, avant de revenir lors des dernières journées de Liga, un petit pansement couvrant une plaie sur son front.

À la suite de cet incident, le Real Madrid a ouvert une enquête disciplinaire contre Valverde et Tchouaméni, et leur a infligé des amendes allant jusqu'à 500 000 euros, un précédent inédit au sein de la Maison Blanche. Le rôle des milieux de terrain a alors fait l'objet de larges critiques, et une partie des supporters du club a réclamé leur départ lors du mercato estival. Mais cela ne s'est pas produit, et l'entraîneur José Mourinho a été le premier à se réjouir de pouvoir compter sur Valverde et Aurélien dans les rangs de son équipe.

Selon Serrano, Valverde a peut-être été l'une des raisons ayant empêché le transfert de Rodri au Real Madrid durant l'été en cours.

Le journaliste, qui possède une chaîne sur le site YouTube suivie par plus de 50 000 abonnés, a déclaré : « Au club, ils ont agi tardivement pour Rodri, parce qu'ils ne lui faisaient pas confiance, car c'était un transfert répondant à un désir populaire, un transfert basé sur un sondage d'opinion. »

Il a poursuivi : « Ils voulaient vendre Valverde, mais il ne souhaitait pas partir. Et c'est ainsi que le Real Madrid s'est retrouvé contraint de conserver Valverde. »

Mais la vérité est que le Real Madrid a bel et bien agi pour recruter Rodri, selon le récit livré par l'ancien joueur de Manchester City lui-même.

Rodri a déclaré à la radio Cadena COPE : « De ma position, je dois dire que le Real Madrid a manifesté son intérêt dès le premier instant, qu'ils se sont comportés de manière idéale, et que les offres présentées visaient à recruter le joueur, et je tiens aussi à le préciser. »

Mourinho lui-même a publiquement affirmé que le Real Madrid avait insisté pour recruter Rodri, mais que l'hésitation du joueur avait constitué un obstacle à la finalisation de son transfert vers le stade Santiago-Bernabéu.



