Surprise : Rooney admet ses origines juives

Wayne Rooney, légende de Manchester United et de la sélection d'Angleterre, a révélé qu'il était d'origine juive, bien qu'il ait grandi dans la foi catholique.

L'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre a découvert qu'il descendait d'immigrants polonais, du côté de la famille de sa grand-mère maternelle, Pat Morrey.

Rooney explique tout lors d'une visite qu'il a effectuée au camp d'Auschwitz, en Pologne, en compagnie de son épouse Coleen et de leurs deux plus jeunes fils, Kit, âgé de 10 ans, et Cass, âgé de 8 ans.

Dans un entretien accordé à « Disney+ » au sujet de la série The Real Rooneys, composée de dix épisodes, Wayne Rooney a déclaré : « J'ai découvert récemment que la famille de ma grand-mère maternelle était composée de Juifs polonais. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le journal anglais « The Sun » : « Je suis catholique, mais je me suis toujours posé des questions comme : “Pourquoi ne sommes-nous pas juifs ?” »

Le journal a souligné que, dans la mesure où la filiation se transmet par la mère, cela fait de Rooney un Juif à part entière.

Rooney a échangé des plaisanteries avec son entourage à propos d'une série dérivée, et l'ancien attaquant de Manchester United, âgé de 40 ans, a proposé en riant qu'elle s'intitule : « Rou le Juif ».

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