Surprise : Ronaldo n'a pas quitté le rassemblement du Portugal seul

Les discussions se poursuivent au sujet des répercussions du départ surprise de Cristiano Ronaldo du rassemblement de la sélection du Portugal à Copenhague, mercredi dernier, après sa crise avec l'entraîneur Jorge Jesus.

Le journal « Record » a appris qu'un autre membre du staff de la sélection portugaise a reçu l'instruction immédiate de faire ses bagages et d'accompagner Ronaldo, après son départ du rassemblement des « Navigateurs ».

Le journal portugais a précisé qu'il s'agit d'António Costa, responsable des vêtements et des équipements, qui a accompagné Ronaldo après son départ du rassemblement.

Ronaldo a quitté le rassemblement du Portugal en colère et a déclaré, via son compte sur les réseaux sociaux, qu'il avait pris cette décision après la conférence de presse de l'entraîneur Jesus, et à la suite d'un entretien avec le président de la Fédération portugaise.

Ronaldo a assuré qu'il attendait le moment opportun pour éclaircir les faits devant le public portugais et expliquer les raisons de son départ du rassemblement.

La sélection portugaise se prépare à affronter la Norvège ce dimanche soir, lors de la quatrième journée de la Ligue des nations européenne.

Le match face à la Norvège sera le deuxième que disputera la sélection portugaise depuis le départ de Ronaldo, après sa victoire sur le Danemark sur le score de 4-2, jeudi dernier.







