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L'Allemand Hansi Flick, entraîneur de Barcelone, a dévoilé la composition officielle de son équipe pour affronter Villarreal ce dimanche soir, dans le cadre de la 13e journée de Liga, un match d'une grande importance pour le club catalan dans sa lutte pour conserver la tête du classement.

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Les choix de Flick se distinguent par la titularisation du Néerlandais Frenkie de Jong en défense, ainsi que par la sélection surprise de l'attaquant allemand Karim Adeyemi en attaque, aux dépens d'Anthony Gordon, qui débute la rencontre sur le banc.

Frenkie de Jong évolue ainsi en défense aux côtés d'Eric García, Gerard Martín et João Cancelo, alors que Pau Cubarsí prend place sur le banc par mesure de précaution, après la blessure qu'il a récemment subie avec sa sélection nationale.

Ce choix traduit la volonté du technicien allemand de tirer profit des qualités de De Jong dans la construction du jeu et la relance depuis l'arrière, en s'appuyant sur sa bonne lecture du jeu et sa capacité à conserver le ballon sous pression.

Au milieu de terrain, Flick s'appuie en revanche sur Marc Bernal, Pedri et Fermín López, un trio qui allie maîtrise du rythme, mouvements entre les lignes et création d'occasions.

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Adeyemi plutôt que Gordon : un changement offensif marquant

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La titularisation de Karim Adeyemi pour mener l'attaque aux côtés de Lamine Yamal et Raphinha constitue un fait marquant, alors qu'Anthony Gordon débute la rencontre sur le banc.

La présence d'Adeyemi offre à Barcelone une option offensive fondée sur la vitesse et les appels dans le dos des défenseurs, l'une des principales qualités de l'attaquant allemand, notamment dans les espaces qui pourraient s'ouvrir derrière la ligne défensive de Villarreal lorsque le Sous-marin jaune se projettera vers l'avant.

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Flick semble miser sur la variété des solutions offensives plutôt que sur certains noms en particulier, avec Yamal et Raphinha sur les côtés, et la capacité de Fermín López et Pedri à apporter du soutien depuis le milieu de terrain.

Le technicien allemand garde Anthony Gordon comme une carte à jouer en cours de match, au même titre que Dani Olmo, Gavi et Gabriel Jesus, ce qui lui offre de multiples options pour modifier le visage de son équipe selon le déroulement de la rencontre.

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La composition officielle de Barcelone face à Villarreal

Barcelone s'aligne en 4-3-3, avec la composition suivante :

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Gardien : Joan García.

Défense : Frenkie de Jong, Eric García, Gerard Martín, João Cancelo.

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Milieu : Fermín López, Marc Bernal, Pedri.

Attaque : Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi.

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Remplaçants : Wojciech Szczęsny, Dominik Livaković, Pau Cubarsí, Álex Campos, Jules Koundé, Alejandro Balde, Brian Fariñas, Gavi, Dani Olmo, Anthony Gordon et Gabriel Jesus.

Barcelone veut consolider sa première place face à Villarreal

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Cette rencontre intervient à un moment important pour Barcelone, leader de la Liga avec 33 points en 12 matchs, fort de 11 victoires pour une seule défaite, avec 48 buts marqués et 13 encaissés.

Le club catalan est à égalité de points avec le Real Madrid, deuxième, qui a disputé un match de plus. Une victoire face à Villarreal représente donc une belle occasion de reprendre trois points d'avance dans la course au titre.

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Avant la trêve internationale, Barcelone avait conclu sa série de matchs par une précieuse victoire 2-1 sur la pelouse de l'Atlético de Madrid, grâce à un doublé de Fermín López, signant ainsi un troisième succès consécutif toutes compétitions confondues et prolongeant son excellent début de saison.

De son côté, Villarreal aborde la rencontre à la 8e place avec 15 points, après 12 matchs disputés pour quatre victoires, trois nuls et cinq défaites, avec 17 buts marqués et 15 encaissés.

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Les chiffres mettent en évidence un écart important entre les deux équipes sur le plan offensif : Barcelone a inscrit 48 buts jusqu'ici, contre 17 pour Villarreal, ce qui promet un test difficile pour la défense de l'équipe visiteuse face à la puissance offensive du club catalan.

Ce match revêt une importance accrue pour Flick, car il précède une période chargée : Barcelone doit disputer neuf rencontres en 27 jours, ce qui fait de la victoire et de la gestion de la condition physique des joueurs les principaux objectifs du staff technique pour la suite.