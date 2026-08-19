Surprise : les supporters du Barça sifflent leur propre star !

Rodri a attiré tous les regards lors de sa première apparition devant les supporters du Barça, après avoir bénéficié d'un accueil exceptionnel pendant la présentation des joueurs de l'équipe au stade Spotify Camp Nou, quelques instants avant le coup d'envoi du match face à Al Ahly d'Égypte dans le cadre du Trophée Joan Gamper amical, alors que Frenkie de Jong a vécu le moment le plus difficile, les sifflets ayant recouvert les applaudissements qui ont accompagné sa présentation.

Rodri, qui portait le maillot numéro 16, a été le joueur le plus ovationné par les supporters lors de la cérémonie de présentation de l'équipe, un premier indice de l'ampleur de l'enthousiasme suscité par sa signature au club catalan.

Rodri vole la vedette à tout le monde

Selon le journal « Mundo Deportivo », Rodri est entré sur la pelouse aux côtés de Dani Olmo, et dès que les supporters ont reconnu la nouvelle recrue, les premiers chants et applaudissements ont retenti en son honneur, vêtu du maillot du Barça.

Parmi les milliers de maillots portant les noms de Lamine Yamal et de Pedri, on a déjà pu apercevoir quelques maillots du Barça floqués au nom de Rodri, un reflet clair de l'ampleur des attentes entourant ce transfert.

Dès son entrée sur la pelouse, le milieu de terrain espagnol a paru ému par l'ambiance au Spotify Camp Nou, gardant les yeux tournés vers les tribunes pendant la cérémonie de présentation, avant de recevoir le plus grand accueil parmi tous les joueurs de l'équipe.

Il semble que Rodri n'entre pas dans le vestiaire du Barça uniquement comme une nouvelle recrue, mais comme l'un des joueurs dont on attend qu'il endosse un rôle de leader au sein d'une équipe jeune et ambitieuse, ce qui s'est également reflété dans la manière calme et assurée avec laquelle il s'est exprimé lors de sa présentation.

De Jong de l'autre côté

Si Rodri a vécu une soirée exceptionnelle, Frenkie de Jong a connu le moment le plus difficile de la présentation.

« Mundo Deportivo » a rapporté que le milieu de terrain néerlandais a été plus sifflé qu'applaudi, une réaction du public qui semble liée à ses explications concernant sa blessure lors de la Coupe du monde, qui l'éloignera de l'équipe pendant la première partie de la saison.

De Jong avait provisoirement perdu le brassard de capitaine du Barça, ce qui a accentué la réaction des supporters à son égard lors de son apparition sur la pelouse.

Flick s'adresse aux supporters en catalan

Hansi Flick a été le premier à prendre le micro devant les supporters, un moment qui a revêtu une dimension émotionnelle particulière pour l'entraîneur allemand.

Bien que ses conférences de presse se déroulent encore en anglais, Flick a surpris les supporters en utilisant des expressions en catalan, évoquant aussi le souvenir de son père, décédé la saison dernière, soulignant qu'il se souvient, de ce jour difficile, du soutien et de la chaleur qu'il a reçus de la famille du Barça.

Flick a déclaré : « Du fond du cœur, merci beaucoup », avant de remercier Joan Laporta et Deco pour le travail accompli dans la construction de l'équipe, promettant de jouer la compétition pour tous les titres.

Il a conclu son message par une formule empreinte d'un esprit collectif évident : « Ensemble, nous sommes plus forts. »

Raphinha enflamme les supporters

Plusieurs joueurs ont également reçu un accueil chaleureux, au premier rang desquels Fermín López, Dani Olmo et Lamine Yamal, aux côtés de Raphinha, qui a pris la parole en tant que capitaine de l'équipe à cette occasion.

La star brésilienne a tenu à raviver l'enthousiasme des supporters, affirmant que tout recommence avec le début de la saison.

Raphinha a entamé son discours en adressant un message à son coéquipier Roony Bardghji, victime d'une grave blessure, et a également félicité les joueurs du Barça sacrés champions du monde.

Il a en même temps adressé un message aux nouvelles recrues, les mettant en garde contre l'ampleur de la responsabilité que représente le port du maillot du Barça, déclarant : « Porter ce blason est une très grande responsabilité. »

Par ses mots et sa présence, Raphinha a réussi à transmettre l'enthousiasme aux tribunes, lors d'une soirée pendant laquelle le Barça a voulu annoncer le début d'une nouvelle étape dont Rodri était la figure la plus marquante.

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