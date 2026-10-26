Surprise : le match entre le Barça et l'Atlético de Madrid avancé de deux mois

L'organisation de la Supercoupe d'Espagne 2027 à Istanbul entraîne de nouveaux changements dans le calendrier de la Liga, après la décision d'avancer les matchs opposant le Barça à l'Atlético de Madrid, et la Real Sociedad au Real Madrid, afin d'éviter tout chevauchement avec la compétition qui réunira quatre des plus grands clubs espagnols en février prochain.

Selon la radio espagnole « Cadena COPE », la Ligue a décidé de modifier la date des deux rencontres comptant pour la 23e journée, initialement prévue le week-end du 7 février, afin qu'elles se disputent durant la première semaine de décembre, plus précisément entre le 2 et le 4 du même mois.

Les matchs du Barça et du Real Madrid avancés

Ces modifications interviennent en raison de la participation du Barça, de l'Atlético de Madrid, de la Real Sociedad et du Real Madrid à la Supercoupe d'Espagne, ce qui impose de réorganiser les dates de leurs matchs nationaux avant le début de la compétition.

Le Barça doit affronter l'Atlético de Madrid lors de la première demi-finale, le 2 février 2027, tandis que la Real Sociedad rencontrera le Real Madrid en deuxième demi-finale le 3 février, la finale étant prévue le 6 février.

Pourquoi la Supercoupe d'Espagne a-t-elle été déplacée à Istanbul ?

La ville d'Istanbul accueille la prochaine édition de la Supercoupe d'Espagne, après qu'il est devenu impossible de l'organiser en Arabie saoudite, qui avait abrité les éditions précédentes, en raison de la coïncidence de la date avec l'organisation de la Coupe d'Asie par le Royaume.

L'avancement des deux matchs de Liga coïncide avec le déroulement des matchs du deuxième tour de la Coupe du Roi, prévus le 2 décembre, mais cela n'affectera pas les quatre clubs engagés en Supercoupe, puisque ceux-ci débutent leur parcours en Coupe à partir des huitièmes de finale.







