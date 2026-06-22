La grande star Lionel Messi a guidé l’Argentine vers une victoire 2-0 sur l’Autriche ce lundi, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

L’attaquant a marqué les deux buts, offrant ainsi à l’Albiceleste sa qualification pour les seizièmes de finale.

Après avoir ouvert le score, la Pulga a d’abord rejoint puis dépassé le record de 16 buts détenu par l’Allemand Miroslav Klose, avant de porter son total à 18 unités grâce à son deuxième coup de génie.

Toutefois, l’une des légendes de Manchester United a vivement contesté la validation de l’ouverture du score, estimant que l’arbitre égyptien Amin Omar aurait dû l’annuler.

L’ancienne star de Manchester United, Peter Schmeichel, a estimé que la réalisation aurait dû être refusée, affirmant que l’arbitre égyptien Amin Omar avait omis de sanctionner une faute d’Alexis McAlister sur Xavier Schlager juste avant l’action décisive.

À la mi-temps, sur les antennes de « Fox Sports », l’homme de 62 ans a déclaré : « Je ne pense pas que ce but aurait dû être validé, c’est un coup franc, McAllister a fait tomber le joueur. Il aurait dû y avoir un coup franc. »

Il a ajouté : « L’arbitrage vidéo (VAR) aurait dû intervenir… C’est une erreur flagrante de la part de l’arbitre. »

Schmeichel a conclu avec frustration : « C’est pour ça que je suis un peu frustré. »

Le quotidien britannique The Sun a relayé plusieurs réactions allant dans le sens des propos de Schmeichel. Un internaute a ainsi commenté : « La FIFA est corrompue. Expliquez-moi pourquoi il n’existe aucune vidéo de la faute autrichienne qui a précédé le but de Messi ? Aucune intervention de la VAR. C’est une arnaque. »

Un autre ajoute : « La FIFA cherche-t-elle vraiment à avantager l’Argentine ? C’était une faute évidente sur un joueur autrichien juste avant le but. Lors du match précédent, Messi avait aussi commis une faute grave méritant un carton rouge. Que se passe-t-il ? »

Un troisième a ajouté : « Il y a donc eu une faute évidente commise par l’Argentine avant le but de Messi ? »

Un autre conclut : « Une erreur flagrante. Avant le but de Messi, c’est vraiment révoltant à ce stade. »