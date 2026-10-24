Surprise : Laporta rencontre l'ennemi de Pérez avant le Clasico

Joan Laporta, le président du Barça, a été l'une des personnalités les plus en vue de la soirée de samedi, lors du traditionnel dîner du Cercle de la Fonteta, qui s'est tenu à la veille du Clasico entre le Barça et le Real Madrid.

Le quotidien Sport a rapporté que Laporta était assis à la même table qu'Enrique Riquelme, l'ancien candidat à la présidence du club madrilène, qui s'était incliné face à Florentino Pérez.

La table réunissait également plusieurs personnalités de premier plan des milieux politiques et économiques espagnols, parmi lesquelles Juanma Moreno Bonilla, président du gouvernement de la communauté autonome d'Andalousie, Josep Oliu, président de la Banque Sabadell, et Fernando López Miras, président de la région de Murcie.

La rencontre a par ailleurs été marquée par la présence de Sandro Rosell, l'ancien président du Barça, qui s'est approché de Laporta pour le saluer au cours de la réunion.

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Au fil des années, le dîner du Cercle de la Fonteta a consolidé sa place pour devenir l'un des événements mondains majeurs de l'élite catalane, avec une présence importante de représentants des centres d'influence économique et politique de Madrid.

Au-delà de son caractère lié aux arts culinaires, cet événement offre un espace d'échange et de tissage de relations entre certaines des personnalités les plus influentes d'Espagne.

L'une des principales particularités de cette rencontre réside dans le fait qu'elle se tient au domicile privé de l'homme d'affaires Luis Conde, plutôt que dans un hôtel ou un centre de congrès, ce qui permet une atmosphère plus détendue entre les convives.

À cette occasion, la rencontre entre Laporta et Riquelme a apporté une dimension footballistique à une journée dont l'ambiance est habituellement dominée par les relations commerciales et institutionnelles.

Cela s'est produit à la veille de l'un des matches les plus attendus de la saison, alors que le Barça et le Real Madrid s'apprêtent à renouveler leur confrontation et à mesurer la force de l'un face à l'autre.