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Al-Ittihad v Al-Ahli Saudi: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Surprise : Kessié sacrifie de l'argent pour le rival d'Al Ahly !

Mercato
Franck Kessié
Al Ahli vs Abha
Al Ahli
Abha
Saudi Pro League
Al Quadisiya vs Al Ittihad
Al Quadisiya
Al Ittihad
Côte d’Ivoire
Arabie saoudite

Le milieu de terrain ivoirien a quitté le Raja après 3 années historiques

L'Ivoirien Franck Kessié, ancien milieu de terrain d'Al Ahli, a décidé de sacrifier de l'argent afin de rejoindre le rival traditionnel du club, lors de l'actuelle période des transferts estivaux.

Le journaliste saoudien Sultan Al-Otaibi a indiqué qu'Al Ittihad, le rival traditionnel d'Al Ahli, souhaite s'attacher les services de Kessié durant le mercato estival en cours, dans le cadre de sa quête d'un nouveau joueur au milieu de terrain.

Le nom d'Al Ittihad a été associé au recrutement de plusieurs joueurs au milieu de terrain, notamment les Égyptiens Imam Ashour et Marwan Attia, ainsi que les Marocains Azzedine Ounahi et Sofyan Amrabat, mais le club n'a recruté que le Sénégalais Dion Lopy.

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Al-Otaibi a précisé, dans des déclarations aux chaînes « Al Arabiya », que la direction d'Al Ittihad a manifesté son intérêt pour recruter Kessié depuis la mi-juillet dernier, après avoir appris qu'il n'était pas parvenu à un accord avec Al Ahli pour la prolongation de son contrat.

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Abha
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Le journaliste saoudien a conclu ses déclarations en affirmant que le joueur de 29 ans, en cas de transfert à Al Ittihad, percevra un salaire inférieur à celui qu'il touchait avec Al Ahli durant les trois dernières années.

Rappelons que Kessié a quitté Al Ahli à l'issue de la saison dernière, après trois saisons durant lesquelles il a mené l'équipe à décrocher trois titres, à savoir deux titres de la Ligue des champions d'Asie élite pour la première fois de l'histoire du club, ainsi que la Supercoupe d'Arabie saoudite après une absence de neuf années complètes.

Depuis son départ d'Al Ahli, le nom du milieu de terrain ivoirien a été associé à un transfert à la Juventus, tandis que certains rapports ont révélé le désir d'Al Ahli de le récupérer, avant qu'Al Ittihad n'entre à son tour dans le dossier.

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