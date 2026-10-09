Des médias portugais ont révélé que Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, pourrait faire l'objet de procédures disciplinaires sur fond de son différend avec le capitaine de la sélection Cristiano Ronaldo, dans un contexte de polémique concernant la manière dont le sélectionneur a géré la star de l'équipe.

Selon le site portugais « CM Jornal », l'affaire concerne ce qui a été décrit comme un comportement inapproprié de Jesus à l'égard de Ronaldo pendant son travail en tant que sélectionneur du Portugal.

Le rapport a précisé que tout examen portant sur les agissements de Jesus ne débuterait qu'en cas de dépôt d'une plainte disciplinaire officielle, ce qui signifie que l'éventualité de mesures prises à son encontre reste liée à l'existence d'une plainte de ce type.

Le rapport n'a pas fait état du dépôt effectif d'une plainte officielle ni d'une décision d'ouvrir des procédures disciplinaires à l'encontre du sélectionneur, et par conséquent l'affaire demeure du domaine de l'hypothèse.

Il convient de rappeler que Ronaldo est entré dans une grave crise avec Jesus, après avoir quitté le rassemblement de la sélection portugaise 24 heures avant le match contre le Danemark lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations, et a donc également manqué le match contre la Norvège lors de la quatrième journée. Le Portugal a remporté les deux rencontres.

Le geste de Ronaldo est intervenu en guise de protestation contre les propos de Jesus en conférence de presse, où ce dernier a insisté sur le fait qu'il était le sélectionneur et qu'il avait le droit d'écarter n'importe quel joueur.

Plus tard, le Don a déclaré que Jesus avait manqué à sa promesse à deux reprises, dans un long communiqué où il a exposé toute l'histoire du point de vue du joueur, tandis que le sélectionneur n'a pas livré sa version jusqu'à présent.

Ronaldo est lui aussi menacé d'une sanction de la Fédération portugaise en raison de son départ du rassemblement, allant de la simple amende financière jusqu'à une suspension de six mois.