Surprise choc : un mineur marocain se cache sous le bus du Real Valladolid pour rejoindre l'Espagne

Les membres de la délégation du Real Valladolid ont découvert un mineur marocain âgé de 17 ans, après qu'il se fut caché à l'intérieur de l'un des essieux du bus de l'équipe lors du voyage de retour de la ville de Ceuta vers l'Espagne, dans un incident inhabituel qui s'est terminé par sa remise aux autorités compétentes.

Le journal espagnol « Marca » a indiqué que le mineur était monté dans le bus au port de Ceuta et s'était caché en dessous avant qu'il ne traverse le détroit de Gibraltar pour rejoindre la péninsule Ibérique, profitant du voyage de retour de l'équipe après son match contre Ceuta.

Le Real Valladolid avait fait match nul 1-1 contre Ceuta, dimanche soir, au stade Alfonso Murube, avant que le bus de l'équipe ne quitte le port de Ceuta à 21h30, en direction du port d'Algésiras.

Après plus d'une heure de trajet, et alors que le bus approchait de la ville de Jerez de la Frontera, les membres de l'équipe ont entendu des cris de détresse provenant du dessous du véhicule, ce qui a poussé le chauffeur et la délégation à s'arrêter pour vérifier l'origine du bruit.

Les membres de l'équipe ont retrouvé le mineur à l'intérieur de l'un des essieux du bus, après qu'il eut réussi à rester caché durant tout le trajet.

Malgré l'état de panique qu'il a traversé, l'examen préliminaire a confirmé que son état de santé était stable et qu'il ne souffrait que de quelques contusions.

Le mineur a été remis aux autorités compétentes afin que soient prises les mesures légales nécessaires.