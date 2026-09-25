La sélection de Bahreïn a créé une énorme surprise en réclamant les points de son match face au Qatar dans la Coupe du Golfe Arabique « Golfe 27 », malgré sa défaite.

La sélection de Bahreïn s'est inclinée face au Qatar sur le score de 0-2, hier jeudi, au stade de la cité sportive Prince Abdullah Al-Faisal à Djeddah, lors de la première journée de la phase de groupes du tournoi du Golfe.

Les chaînes qataries « Al-Kass » ont indiqué que la sélection de Bahreïn a protesté contre la participation d'Assim Madibo, joueur de la sélection du Qatar, au match, en raison de sa suspension de 5 matchs lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La Fédération internationale de football « FIFA » avait suspendu Madibo pour 5 matchs, après l'expulsion qu'il avait reçue en raison de son tacle violent sur Ismaël Koné, joueur de la sélection du Canada, lors de la deuxième journée de la phase de groupes du Mondial.

Le Qatar n'a disputé qu'un seul match après la rencontre face au Canada, contre la Bosnie-Herzégovine, lors de la troisième journée de la phase de groupes du Mondial, avant de quitter le tournoi, sans disputer aucun autre match avant le tournoi du Golfe.

En cas d'acceptation de la protestation de la sélection de Bahreïn, celle-ci obtiendra les points du match, ce qui la propulserait à la deuxième place du deuxième groupe avec 3 points, à la différence de buts derrière la sélection des Émirats arabes unis, en tête, tandis que la sélection du Qatar chuterait à la troisième place sans aucun point.