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real madrid barcelonaGetty Images
Abdelmawgood Samir
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Surprise avant le Clasico : Barcelone et le Real Madrid sur une chaîne gratuite

FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
Espagne

128 millions de familles en bénéficient

Les amateurs de football aux États-Unis pourront regarder gratuitement le match entre le Barça et le Real Madrid, prévu le dimanche 25 octobre, sur la chaîne « ABC », une initiative qui renforce le rayonnement de la Liga au-delà des frontières, tandis que les téléspectateurs en Espagne devront disposer d'un abonnement à la télévision payante pour suivre la rencontre.

Selon le journal espagnol « Sport », la diffusion du Clasico sur « ABC » s'inscrit dans la stratégie de la société « Walt Disney », propriétaire de la chaîne et de « ESPN », visant à élargir l'audience de la Liga sur le marché américain, « ESPN » détenant les droits de diffusion de la compétition jusqu'à la saison 2028-2029.

« ABC » consacrera une heure d'émissions de présentation avant le coup d'envoi du match, qui pourra également être suivi sur « ESPN » en anglais et en espagnol.

L'audience potentielle de la chaîne atteint environ 128 millions de foyers, ce qui offre à la rencontre l'occasion de toucher des téléspectateurs ne disposant pas d'un abonnement à la plateforme sportive.

Le match se déroulera au stade « Spotify Camp Nou », à 16 heures sur la côte Est des États-Unis, et à 13 heures sur la côte Ouest.

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En revanche, le match sera diffusé en Espagne sur la plateforme « DAZN » selon un système d'abonnement payant, une différence qui reflète la nature de la répartition des droits de diffusion entre les marchés, malgré la grande valeur commerciale du Clasico, qui suscite un intérêt mondial grâce à la popularité du Barça et du Real Madrid ainsi qu'à la notoriété de joueurs tels que Lamine Yamal et Kylian Mbappé.

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