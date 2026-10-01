La boussole de la Fédération irakienne de football s'oriente vers un grand bouleversement technique dans les prochains jours, sur fond de l'amère élimination de la sélection des « Lions de Mésopotamie » de la Coupe du Golfe et de la déception qui l'a précédée, remontant aux éliminatoires de la Coupe du monde.

Dans ce contexte, le journaliste sportif Hicham Mohammed a révélé, lors de son passage dans l'émission « Waqt Al-Khaleej » sur la chaîne « Al-Rabiaa Al-Riyadiya », l'existence d'une volonté sérieuse et forte au sein de la Fédération irakienne de mettre fin au contrat de l'entraîneur australien Graham Arnold.

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Le journaliste a précisé que Younes Mahmoud, président de la Fédération irakienne actuellement présent à Djeddah, a tenu des réunions d'urgence et intensives avec les membres du conseil d'administration pour discuter de ce dossier, dans un consensus quasi total de la majorité sur la nécessité de limoger l'entraîneur en raison de l'inutilité de son maintien.

Cette immense volonté de changement intervient à la suite des vives critiques qui ont visé Arnold en raison du chaos de ses choix techniques dans la composition, et du flottement évident dans la gestion des matchs décisifs, des erreurs qui sont apparues au grand jour et ont provoqué la détérioration de la situation de l'équipe tout au long du tournoi du Golfe.

Malgré le sérieux de la décision, la Fédération irakienne fait face à un difficile défi temporel que représente le peu de temps disponible avant le début des préparatifs officiels en vue de la participation à la phase finale de la Coupe d'Asie 2027, prévue en Arabie saoudite.

Rappelons que l'élimination de la sélection irakienne de la fête du Golfe est survenue selon un scénario tragique et cruel, l'équipe n'ayant besoin que d'éviter la défaite face à l'Arabie saoudite ou d'un faux pas d'Oman. Toutefois, la victoire d'Oman sur le Koweït, combinée à la défaite des Lions face à l'Arabie saoudite, a conduit à une égalité des chances et au recours au tirage au sort, qui a officiellement éliminé l'Irak.