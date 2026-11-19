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Le nom de Lisandro Martínez, défenseur de Manchester United, figure sur la liste des joueurs susceptibles de rejoindre Barcelone lors du prochain mercato estival.

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Selon le quotidien Sport, l'agent de joueurs Pedro Bravo a dévoilé, lors de l'émission El Chiringuito, les coulisses d'un possible transfert du défenseur argentin vers le club catalan.

Bravo a raconté en détail un appel téléphonique avec Deco, au cours duquel le directeur sportif du Barça lui a fait savoir que le défenseur central argentin ne correspondait pas aux plans du club.

Deco a également assuré à Bravo que l'entraîneur allemand Hans Flick partageait la même position.

Pedro Bravo a précisé que c'est lui qui avait proposé le joueur de Manchester United à Deco, mais qu'il avait essuyé une réponse négative.

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« Lisandro est un bon joueur, mais il ne nous plaît pas et ne correspond pas à nos besoins », aurait déclaré le directeur sportif de Barcelone, selon les propos rapportés par l'agent.

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Les chances de voir Barcelone s'intéresser à l'international argentin s'amenuisent donc, même si cette piste n'a pas encore été totalement écartée.

La situation de Lisandro Martínez à Old Trafford constitue un point favorable dans ce dossier. Les tensions avec la direction du club, ainsi que l'approche de la fin de son contrat, qui fera de lui un joueur libre à l'été 2027, maintiennent le défenseur argentin parmi les candidats pour occuper le poste de défenseur central aux côtés de Pau Cubarsí à Barcelone.

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Il apparaît toutefois clairement qu'il ne fait pas partie des options privilégiées par le club catalan. Des noms comme Bastoni, Jeltsch, Schlotterbeck et Nitsad suscitent un intérêt bien plus important.

Par ailleurs, Barcelone attend le départ de certains de ses joueurs. La marge de manœuvre du club étant réduite, en raison à la fois des contraintes financières et d'un effectif professionnel actuellement complet, le choix du nouveau défenseur s'avère d'autant plus compliqué.

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Deco devra suivre ce dossier de près : si Balde ou Jules Koundé venaient à partir, il serait indispensable que la future recrue soit capable de suppléer l'un des deux latéraux en cas de besoin.

Cette exigence constitue un facteur supplémentaire, susceptible de compliquer encore la recherche du défenseur dont l'équipe a besoin.

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Les révélations d'El Chiringuito confirment que Deco et Flick ne se contentent pas de trouver un défenseur central gaucher disponible sur le marché des transferts : tous deux veulent un joueur qui corresponde au style de l'équipe et possède un niveau élevé lui permettant d'apporter un plus, aujourd'hui comme à l'avenir.

Malgré des circonstances qui auraient pu faire du recrutement de Lisandro Martínez une belle opportunité pour Barcelone, il ne semble pas être l'option retenue.