Sur ordre de De Zerbi : Tottenham réclame Marmoush à Manchester City

La course pour s'attacher les services de la star internationale égyptienne Omar Marmoush s'est soudainement enflammée, après l'entrée en force de Tottenham Hotspur dans le dossier de l'attaquant de Manchester City lors du mercato estival en cours, une démarche susceptible de redessiner la carte offensive de la Premier League.

Tottenham, sous la houlette de son entraîneur italien Roberto De Zerbi, cherche à restructurer entièrement le club londonien, dans le cadre d'un plan ambitieux visant à ramener les Spurs dans le cercle de la lutte acharnée pour le titre de Premier League.

Le journaliste anglais réputé du journal « The Athletic », David Ornstein, a confirmé que De Zerbi souhaite officiellement recruter d'un seul coup le duo de Manchester City, à savoir Omar Marmoush et le Brésilien Savinho.

De son côté, le spécialiste italien des transferts Fabrizio Romano a révélé que la direction de Tottenham prévoit de changer entièrement le trio de son attaque pour la nouvelle saison, en s'appuyant sur un trio redoutable composé de Marmoush et Savinho, en plus du Néerlandais Cody Gakpo, la star de Liverpool.

Pour sa part, le journaliste anglais Gary Word a précisé que Manchester City n'autorisera le départ de Marmoush et Savinho qu'après avoir bouclé le recrutement de remplaçants de premier plan, le club mancunien attendant de finaliser les transferts d'Enzo Fernández et du jeune Marocain Ayoub Bouaddi, joueur du club français de Lille.

Cette manœuvre intervient dans un contexte marqué par les grandes difficultés qu'a rencontrées Omar Marmoush pour s'assurer une place de titulaire au sein de l'effectif de Manchester City sous la direction de Pep Guardiola la saison dernière, une situation qui semble devoir se poursuivre compte tenu du recours permanent à Erling Haaland comme attaquant de pointe, comme cela est clairement apparu lors du match du Community Shield face à Arsenal.