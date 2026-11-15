Sur ordre d'Alonso : Chelsea se prépare à fondre sur une star du Barça

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Le joueur français Jules Koundé ne vit pas une saison facile, après avoir perdu sa place dans le onze de départ du FC Barcelone, lui qui est également absent depuis un mois en raison d'une entorse à la cheville.

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La progression du niveau d'Éric García et les performances en dents de scie de Koundé ont joué en sa défaveur, son rôle s'étant progressivement réduit dans l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick en conséquence.

Le défenseur français devrait quitter l'infirmerie dans les prochains jours, ce qui lui permettra de faire son retour et d'aider le club catalan.

Le quotidien Sport a rapporté que Koundé suscite un intérêt croissant de la part de Chelsea, bien que le joueur songe actuellement à changer sa situation au Barça et à retrouver sa place.

Selon des médias anglais, et plus précisément le site Team Talk, Chelsea reste vivement intéressé par le défenseur français.

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Le club londonien s'était déjà renseigné sur la possibilité de recruter Koundé l'été dernier, selon ce qu'a révélé récemment le spécialiste du mercato Matteo Moretto, et il pourrait renouveler ses tentatives pour le signer lors du prochain mercato hivernal.

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Selon la même source, Chelsea se prépare à un éventuel départ de Malo Gusto, tandis que Koundé est très apprécié par l'entraîneur Xabi Alonso.

Le défenseur français, âgé de 28 ans, représente une option dotée d'une grande expérience au plus haut niveau, et il peut aider les Blues à gagner en cohésion défensive.

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Chelsea occupe la cinquième place au classement de la Premier League avec 16 points après 10 journées disputées.

Xabi Alonso apprécie tout particulièrement la polyvalence de Jules Koundé, capable d'évoluer dans l'axe de la défense ou au poste de latéral, et son club serait prêt à présenter une offre financière intéressante au Barça.

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Dans ce contexte, le club catalan devra évaluer la situation si l'intérêt du club londonien se transforme en offre officielle, et déterminer s'il croit en la capacité du défenseur français à retrouver son meilleur niveau, ou s'il accepte son transfert vers un autre club.

Pour l'heure, le Barça ne ferme pas la porte à une négociation concernant Jules Koundé, mais ne l'ouvre pas non plus.

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La direction sportive, menée par Deco, étudie le marché des transferts à la recherche d'un défenseur central, et ne se séparera d'aucun joueur de son arrière-garde avant de s'être assurée le recrutement d'un remplaçant adéquat.

Cette question gagne en importance compte tenu du fait que le défenseur français a été l'un des éléments clés du projet de l'entraîneur Hansi Flick, notamment lors de sa première saison avec l'équipe. Quant au joueur lui-même, il n'exclut pas non plus de changer d'air et de quitter le Barça au cours de la prochaine période.

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En réalité, les informations évoquées indiquent que Koundé suscite également l'intérêt de clubs en Arabie saoudite, mais ses représentants ont fait savoir que sa priorité absolue, en cas de départ du stade Spotify Camp Nou, est de rejoindre la Premier League.

Quoi qu'il en soit, la vérité est que les prochaines semaines seront décisives pour déterminer l'avenir de Koundé, et la décision à son sujet dépendra du nombre de minutes dont il bénéficiera et du niveau qu'il affichera sur le terrain.