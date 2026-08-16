Sur ordre d'Alonso : Chelsea prévoit de vendre son quatuor offensif

Chelsea s'apprête à opérer des changements radicaux dans sa ligne d'attaque cette saison, l'entraîneur Xabi Alonso souhaitant se séparer de quatre joueurs offensifs d'un seul coup.

Chelsea va devoir intensifier ses efforts pour réduire son effectif dans les prochains jours, l'équipe de Xabi Alonso disposant d'une riche palette de joueurs. L'entraîneur espagnol a déjà prévenu de la nécessité d'apporter des changements radicaux, en particulier en défense.

Mais le travail ne se limite pas à la seule ligne défensive : l'attaque a également besoin de changements importants dans les semaines à venir, avec le départ probable de plusieurs joueurs.

Le réseau « Foot Mercato », citant « Sky Sports », a rapporté que le départ de plusieurs joueurs de premier plan de Chelsea est désormais imminent.

Les attaquants Liam Delap et Nicolas Jackson devraient ainsi quitter Stamford Bridge au cours des deux prochaines semaines. Les deux joueurs étaient absents du match amical disputé hier samedi contre la Real Sociedad, ce qui constitue un indice supplémentaire de leur situation et de la volonté du club de leur trouver rapidement une solution.

Le joueur sénégalais est associé à un transfert vers plusieurs clubs de Premier League, tandis que le joueur anglais semble être le premier choix du Côme.

La situation de Mykhaïlo Moudryk mérite également d'être suivie : l'ailier ukrainien devrait être prêté, Chelsea souhaitant lui offrir davantage de temps de jeu tout en libérant une place en attaque.

Mais les Blues pourraient aussi connaître le départ d'un autre joueur, Pedro Neto, qui suscite un intérêt sérieux de l'Arabie saoudite, et plus précisément du club d'Al-Hilal.

Le club londonien devra désormais trouver le juste équilibre entre ses ambitions financières et la nécessité de réduire fortement son effectif. Avec la possible vente de Delap, Jackson, Moudryk et peut-être Neto, Chelsea pourrait récolter une somme importante grâce à ces transactions.