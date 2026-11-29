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Fermín López, la star de Barcelone, revient sur la table des clubs anglais en vue du mercato.

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Selon le journal Sport, qui reprend des informations publiées par Daily Sports et Top Skills Sports UK, Fermín López figure parmi les cibles que Xabi Alonso souhaite recruter pour renforcer l'effectif de Chelsea.

La proposition évoquée par ces sources comprend un nom au fort potentiel, le Brésilien Estêvão Willian, qui pourrait être intégré dans un éventuel échange.

D'après la version qui circule, Alonso considère Fermín López comme un joueur important de son projet à Chelsea, à Stamford Bridge, et étudie une formule qui permettrait de faciliter l'opération et son arrivée dans l'équipe.

L'ailier brésilien serait la carte avec laquelle le club londonien tenterait de susciter l'intérêt de Barcelone pour l'opération. Mais à ce jour, aucune offre officielle n'a été confirmée, et rien n'indique non plus l'existence de négociations entre les deux clubs.

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Une nouvelle tentative

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On comprend aisément pourquoi Fermín López séduit Chelsea. Ses projections depuis l'arrière, sa capacité à menacer la surface et l'intensité avec laquelle il pèse sur le jeu lui permettent d'apporter des solutions variées au milieu de terrain.

Chelsea avait d'ailleurs déjà approché Barcelone il y a deux saisons avec une offre alléchante pour Fermín López, mais le joueur avait choisi de poursuivre sa carrière sous le maillot catalan.

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Le souhait supposé d'Alonso pourrait toutefois se heurter à la position de Hansi Flick. L'entraîneur de Barcelone considère l'international comme un élément essentiel de son effectif et ne serait pas disposé à accepter son départ.

Ce serait là le principal obstacle sportif à la conclusion d'une opération qui relève, pour l'heure, encore de la spéculation.

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De l'autre côté de l'équation apparaît le nom d'Estêvão. Selon Daily Sports, l'attaquant brésilien de 19 ans peine à obtenir un temps de jeu régulier à Chelsea, ce qui alimente les spéculations sur son avenir.

Le même journal soulève cependant un point important : Alonso a publiquement défendu le joueur brésilien, assurant qu'il aurait un rôle important dans son équipe.

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Ailier ou milieu de terrain ?

Par ailleurs, Estêvão évolue au poste d'ailier, tandis que Fermín López apporte à son équipe de la profondeur offensive et une présence devant le but depuis le milieu de terrain.

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L'éventuelle arrivée du Brésilien ouvrirait de nouvelles options sur le front de l'attaque, mais il ne pourrait pas, à lui seul, compenser les rôles qu'assure le joueur de Barcelone. Le club catalan devrait évaluer l'impact d'une telle décision sur l'ensemble de son effectif.

Fermín López se retrouve ainsi une nouvelle fois au cœur des rumeurs du mercato. L'intérêt prêté à Alonso et la possibilité d'inclure Estêvão dans l'opération dessinent les contours d'un transfert retentissant, qui ne reste toutefois, pour l'instant, qu'une simple déclaration d'intention venue de l'entourage de Chelsea.