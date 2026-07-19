Sur les traces de Messi… Yamal lance un message motivant avant la finale de la Coupe du monde

À quelques heures de la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, l’enthousiasme atteint son paroxysme dans les deux camps, surtout chez les deux stars Lamine Yamal et Lionel Messi.

Ce dimanche matin, Lionel Messi a publié un message émouvant sur les réseaux sociaux, affirmant à tous que, quel que soit le résultat du match de ce soir, ils avaient déjà écrit « une histoire que nous n'oublierons jamais ».

Selon le journal catalan Mundo Deportivo, Lamine Yamal a emboîté le pas cet après-midi en publiant un message sur son compte Instagram avant de disputer sa première finale de Coupe du monde.

La star de l’équipe nationale espagnole et du FC Barcelone, âgée de seulement 19 ans, a écrit : « Pour vous et pour les rues », accompagnant ces mots d’une photo de lui enfant.

Un message inspirant qui traduit sa volonté de prolonger son parcours exceptionnel en décrochant un nouveau titre avec la sélection, après l’Euro 2024.

Avant la demi-finale face à la France, le sélectionneur de la Roja, Luis de la Fuente, avait affirmé que « le grand jour de Lamine dans cette Coupe du monde n’est pas encore arrivé ».