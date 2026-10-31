Adrien Rabiot a inscrit son nom parmi l'élite des milieux de terrain du Milan AC, après avoir contribué au départ canon avec lequel les Rossoneri ont ouvert le derby de la rage, ce samedi soir, dans le cadre de la dixième journée du championnat d'Italie.

Selon les statistiques du réseau Opta, Adrien Rabiot est devenu le troisième milieu de terrain de l'histoire du Milan AC à contribuer à au moins un but lors de cinq matches consécutifs en Serie A, depuis le retour de la compétition au format de 20 équipes lors de la saison 2004-2005.

Rabiot a contribué à hauteur de 4 buts et deux passes décisives durant la série actuelle, rejoignant ainsi une liste qui ne comprend que deux noms ayant porté le maillot du Milan AC : Hakan Çalhanoğlu en juillet 2020, et Kaká entre octobre 2004 et mai 2008.

Le Milan AC a surpris son rival avec un doublé lors des dix premières minutes de la rencontre, signé par Christian Pulisic à la 4e minute et Adrien Rabiot à la 10e minute, avant que la première période ne s'achève sur l'avantage des Rossoneri 3-1, Bastoni ayant marqué pour l'Inter (22e) et Diego Moreira pour le Milan AC (43e).

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