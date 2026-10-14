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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
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Sur les traces de Gerrard : le jeune talent de Liverpool entre dans l'histoire européenne avec un chiffre exceptionnel

L. Koumas
Liverpool
LASK vs Liverpool
LASK
Ligue des Champions
Pays de Galles
Autriche
Angleterre

L'héritier de Gerrard

Dans une soirée marquée par le brio de la jeunesse, le Gallois Lewis Koumas ne s'est pas contenté de marquer : il a inscrit son nom en lettres d'or dans les annales européennes de Liverpool.

Liverpool s'est imposé de manière spectaculaire sur la pelouse du LASK Linz (6-3), lors de la rencontre qui s'est jouée ce mercredi soir au stade Raiffeisen Arena, dans le cadre de la deuxième journée du tour préliminaire de la Ligue des champions.

Le réseau de statistiques footballistiques Opta a révélé un chiffre historique réalisé par le joueur de 21 ans lors de cette confrontation face au LASK Linz : il est devenu le deuxième joueur de l'histoire de Liverpool âgé de 21 ans ou moins à réussir à marquer un but et à en délivrer une passe décisive dans un même match de Ligue des champions.

Le réseau a précisé que seule la légende du club Steven Gerrard avait signé une telle performance auparavant, en octobre 2001 face au Dynamo Kiev.

Koumas, buteur et passeur décisif sur le but de son coéquipier Bradley Barcola, n'est plus un simple talent prometteur : il est devenu l'héritier légitime de l'héritage du capitaine historique lors des soirées européennes.



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