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imago-sport-1085376213.jpgZUMA Press Wire
Karim Malim
Traduit par

Sur décision de Mourinho : Tchouaméni obtient un pouvoir exceptionnel au Real Madrid

J. Mourinho
Vinicius Junior
F. Valverde
Aurélien Tchouaméni
T. Courtois
Racing Santander vs Real Madrid
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José Mourinho n'a rien laissé au hasard au sein du Real Madrid, pas même la manière dont ses joueurs se comportent avec les arbitres. Le technicien portugais a imaginé un plan spécifique pour composer avec les nouvelles règles qui limitent le droit de parler à l'arbitre de la rencontre aux seuls capitaines de l'équipe, et il a choisi le Français Aurélien Tchouaméni pour servir de trait d'union entre les joueurs et les arbitres sur le terrain.

Selon ce qu'a rapporté le quotidien espagnol Marca, les nouvelles règles ont contraint Mourinho à redistribuer les rôles au sein de l'équipe et à mettre en place un mécanisme clair de communication avec les arbitres, d'autant plus que son gardien de but, qui porte le brassard de premier capitaine, ne peut pas se déplacer en permanence aux quatre coins du terrain pour leur parler.

Avec l'absence de Federico Valverde pour blessure et de Vinicius Junior pour suspension, tous deux capitaines du Real Madrid, Mourinho a décidé d'accorder à Tchouaméni un statut officiel faisant de lui le seul joueur sur le terrain, aux côtés du capitaine, habilité à s'adresser à l'arbitre.

Les nouvelles règles ne laissent aucune place à l'interprétation : tout autre joueur qui tenterait de s'approcher de l'arbitre pour faire pression sur lui, lui faire des signes ou contester ses décisions, en dehors du capitaine et de Tchouaméni, s'exposerait à un carton jaune immédiat.

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Le choix du milieu de terrain français n'avait rien d'un hasard : sa position au cœur du jeu le place en permanence à proximité des zones de duels et d'accrochages, outre sa capacité à intervenir dans les moments qui exigent un contact avec l'arbitre.

Mourinho compte sur l'expérience et le calme de Tchouaméni pour accomplir cette mission, afin de transmettre les contestations et les demandes de l'équipe d'une manière qui allie respect et fermeté. Le milieu de terrain français devient ainsi le « capitaine de l'ombre » du technicien portugais et sa voix officielle sur le terrain dans les échanges avec les arbitres.

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