Lorsque Mathys Tel a fait ses adieux aux fans du Bayern il y a un peu plus d’un an, il s’est montré très ému. Il a parlé du club comme d’une « personne aimée » à laquelle il devait désormais dire au revoir. Chaque minute qu’il avait pu passer sur le terrain pour ce si grand club, il les avait « adorées », et Munich serait « toujours dans mon cœur ».

L’amour de Tel pour le Bayern n’avait rien d’un hasard. Le champion d’Allemagne record avait déboursé 20 millions d’euros en 2022 pour s’attacher les services du joueur de Stade Rennais, alors âgé de seulement 17 ans. Une immense marque de confiance, qui exerçait en même temps une pression colossale sur un attaquant très talentueux, mais encore extrêmement jeune. Et pourtant, il y a résisté.

Le Français s’est imposé dans cet effectif de stars comme un joker extrêmement utile et est rapidement devenu le chouchou du public. Lors de sa première saison, environ 450 minutes lui ont suffi pour inscrire six buts en Bundesliga et en Coupe d’Allemagne. La saison suivante, il en était déjà à dix réalisations et six passes décisives en « seulement » 1 226 minutes en compétition officielle.

Mathys Tel mis de côté au Bayern après l’arrivée de Kompany

Tel semblait bel et bien appartenir à l’avenir, mais lorsqu’il n’a cumulé que 458 minutes en 14 matches officiels jusqu’à l’hiver sous les ordres du nouvel entraîneur Vincent Kompany, sans la moindre contribution décisive, quelque chose devait changer. Tel a longtemps hésité avant de faire ce pas et avait encore laissé entendre en décembre aux décideurs bavarois, dont Kompany et le directeur sportif Max Eberl, qu’il voulait s’imposer et ne pas chercher un prêt.

Eberl et Kompany avaient pourtant bel et bien suggéré un prêt au Français, mais ils ont accepté la décision du jeune professionnel alors en difficulté. Fin janvier, Tel a finalement changé d’avis, ce qui n’a pas entièrement satisfait Eberl.

« Nous allons voir si nous pouvons trouver une solution. Le temps presse », a simplement déclaré un Eberl quelque peu agacé, quelques minutes seulement après que Tel, à l’issue du match de Ligue des champions contre le Slovan Bratislava, a fait ses adieux aux fans du Bayern à grand renfort de gestes et avec emphase, dans une sorte de tour d’honneur. Et ce, bien qu’il n’y ait encore rien de concret à annoncer.

Malgré tout, les scènes qui se sont déroulées ce soir glacial de janvier étaient touchantes. Seul, le Français de 19 ans de l’époque a traversé la pelouse de l’Allianz Arena, alors que tous ses coéquipiers avaient depuis longtemps disparu dans les entrailles du stade. Tel applaudissait, saluait, applaudissait encore. Puis il s’est à nouveau dirigé vers la Südkurve. Là, il a tapé dans les mains de quelques supporters, a posé pour des photos, a brièvement discuté. Il a ensuite remis sa veste à un fan accroché à la grille, torse nu.

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Mathys Tel quitte le Bayern pour Tottenham et se retrouve immédiatement sous le feu des critiques

La « solution » qu’Eberl devait alors encore trouver pour Tel s’est révélée quelques jours plus tard, après de longues tergiversations, sous la forme d’un prêt à Tottenham Hotspur. Les Spurs auraient versé 10 millions d’euros d’indemnités au Bayern pour ce transfert de courte durée. Le club londonien traversait alors une profonde crise, n’était que 15e du championnat et cherchait urgemment une alternative à son attaquant vedette Dominic Solanke, qui avait manqué toute la première moitié de saison en raison d’une opération à la cheville.

Contrairement au souhait du Bayern, Tottenham a négocié une option d’achat élevée de 60 millions d’euros, et non une obligation d’achat. Cela se serait également fait à l’insistance de Tel, qui voulait garder la porte ouverte à un retour au Bayern et décider lui-même de son avenir à long terme.

Chez des Spurs toujours en crise, Tel a ensuite eu du mal après son arrivée. Son but lors de ses débuts en FA Cup, compétition dont Tottenham a d’ailleurs été immédiatement éliminé, a été suivi d’une longue disette. Ce n’est qu’en avril qu’il a de nouveau marqué, après être entré en jeu. Il avait déjà été qualifié de « désespérément inefficace » et de « décevant » par The Standard et The Sun.

Décevant, c’est aussi ce qu’ont proposé les Spurs pendant une grande partie du reste de la saison. Ce n’est que parce que les trois relégués Leicester, Ipswich et Southampton étaient encore bien pires qu’une catastrophe sous la forme d’une descente en Championship a pu être évitée. À la fin, une fin heureuse inattendue est même arrivée avec une victoire en finale de la Ligue Europa. Au lieu de jouer en Championship, une équipe déjà dysfonctionnelle à l’époque et inoffensive sur le plan offensif s’est soudainement retrouvée en Ligue des champions.

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Le Bayern a réalisé, avec le recul, une remarquable opération sur le transfert de Mathys Tel

Et bien que Tel n’y ait en réalité pris aucune part ou presque (aucun but et seulement 209 minutes sur toute la phase à élimination directe de la Ligue Europa), les Spurs se sont entendus l’été dernier avec le Bayern pour un transfert définitif de l’international Espoirs français, dont les perspectives de temps de jeu à Munich avaient été réduites au minimum par l’excellente saison de débuts de Michael Olise et l’arrivée de Luis Diaz. Le Rekordmeister a encore récupéré 35 millions d’euros pour Tel et a ainsi, avec le recul, réalisé une remarquable opération.

Car Tel ne s’est pas vraiment imposé non plus lors de sa deuxième saison à Londres. Son maigre bilan de seulement quatre buts en 37 matches officiels doit toutefois être replacé dans son contexte. Car les Spurs ont offert une image encore bien plus effrayante que lors des six premiers mois de Tel. Ce n’est que lors de la dernière journée que Tottenham s’est sauvé de la relégation et, dans cette course, a usé deux entraîneurs, Thomas Frank et Igor Tudor. Ce n’est finalement que l’arrivée du sanguin Roberto De Zerbi qui a redressé la situation pour les Spurs.

Tottenham Hotspur vit un été de transferts fou : seul Chelsea a davantage dépensé

En réponse à deux saisons catastrophiques en Premier League, une offensive de recrutement incroyable a suivi cet été. Le milieu central a été complètement remanié pour près de 220 millions d’euros avec les arrivées de Sandro Tonali et Mateus Fernandes. S’y sont ajoutés Savinho et Omar Marmoush, deux nouveaux concurrents pour Tel en provenance de Manchester City : Savinho pour la modique somme de 87 millions d’euros, Marmoush dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat comprise entre 55 et 60 millions d’euros. À cela s’ajoute une autre arme offensive avec Mykhailo Mudryk, prêté par Chelsea.

Les Spurs ont jusqu’ici dépensé 354 millions d’euros cet été, un total dépassé dans le monde uniquement par les toujours obsédés par les transferts Manchester City (526 millions) et le FC Chelsea (406 millions). Le rendement de ces investissements dispendieux reste toutefois pour l’instant limité, ou pour le dire autrement : chez les Spurs, la maison brûle déjà de nouveau après seulement deux matches de championnat.

Car, en dehors d’une large victoire au deuxième tour de la League Cup contre Charlton Athletic (5-1), cette attaque recomposée à prix d’or en est à exactement zéro but en Premier League, tandis que la défense, en particulier lors de l’ouverture contre Brentford (0-3), a de nouveau offert un spectacle inquiétant.

Mathys Tel moqué par ses propres fans après une scène malheureuse

Et cela vaut aussi pour Tel aux yeux de certains. Le joueur de 21 ans conserve certes une place de titulaire sur l’aile gauche sous les ordres de De Zerbi malgré ces recrues de renom, mais un premier moment fort lui a également été refusé cette saison. Au contraire. Lors de la défaite 2-0 ce week-end contre Newcastle United, Tel est même devenu la risée générale lorsqu’à la 68e minute, alors que le score était de 0-1, il s’est présenté pour frapper un coup franc prometteur, a légèrement glissé et a expédié le ballon dans le néant le plus total.

Fou de rage et presque désespéré, il a ensuite frappé la pelouse, avant que ses coéquipiers ne l’aident à se relever et ne tentent de le réconforter. Pendant ce temps, il a été la cible d’applaudissements moqueurs et de sifflets de la part de ses propres supporters. Quelques instants plus tard, il a été remplacé. Une scène symbolique, comme l’a estimé l’ancien joueur des Spurs Jamie O’Hara (56 matches, sept buts, cinq passes décisives pour Tottenham).

« C’est l’un des pires coups francs que j’ai jamais vus », a-t-il lâché dans une réaction en direct sur talkSPORT pendant le match : « Il n’est tout simplement pas assez bon. Je ne sais pas pourquoi tout le monde fait comme si c’était un joueur correct, il est absolument catastrophique ! »

Mais Tel n’a pas été le seul à être égratigné. Il a par exemple critiqué De Zerbi parce que Pedro Porro évoluait sur l’aile droite, ainsi que Savinho, qui a dû s’arrêter après seulement 20 minutes en League Cup en raison de problèmes musculaires.

Mais c’est une nouvelle fois le décevant Tel qui s’est retrouvé au centre des critiques, lui qui n’a remporté qu’un seul de ses six duels et n’a réussi aucun de ses dribbles. Outre-Manche, les appels à une vente et à son remplacement se font depuis longtemps insistants. L’entraîneur De Zerbi ne serait toutefois pas de cet avis.

L’Italien aurait fait comprendre sans ambiguïté à Tel qu’il comptait sur lui, malgré une concurrence accrue. Mais Tel ne peut apparemment pas se sentir totalement en sécurité. Car récemment, Tottenham aurait sondé le marché pour Cody Gakpo, avant de se heurter à un refus du joueur de Liverpool. Le Néerlandais aurait entre-temps donné son accord à Manchester City.

Les interrogations autour de Tel, elles, deviennent de plus en plus nombreuses quant à sa capacité réelle à avoir le niveau pour réussir dans un club théoriquement majeur comme Tottenham. S’il ne le prouve pas rapidement, il pourrait devoir, dès l’hiver, rédiger à nouveau des mots d’adieu. Reste à savoir s’ils seraient alors aussi émouvants que jadis au Bayern.

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Mathys Tel : performances et statistiques au Bayern, à Rennes et à Tottenham

Club Matches Buts Passes décisives Minutes jouées Bayern 83 16 7 2 464 Tottenham Hotspur 61 7 4 3 181 Stade Rennais 10 - - 81







