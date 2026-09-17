Sundowns privé de trois attaquants face à Al-Ahli Saudi en Coupe des confédérations

Le club sud-africain de Mamelodi Sundowns sera privé des services de trois de ses joueurs lors de son prochain affrontement face à Al Ahly, dans le cadre du match de la Coupe d'Afrique, d'Asie et du Pacifique, comptant pour la Coupe intercontinentale des clubs.

Le club sud-africain se prépare à affronter Al Ahly samedi, dans une rencontre très attendue qui réunit les champions d'Afrique et d'Asie, au milieu d'absences importantes dans les rangs des Sundowns en raison des blessures qui ont écarté plusieurs de ses éléments de la compétition.

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Selon ce qu'a mis en avant le journal saoudien « Arriyadiyah », Juliso Modau sera absent du match après avoir été victime d'une rupture complète du tendon d'Achille, lors d'un des matchs du championnat le mois dernier, une blessure qui l'éloignera de la participation avec le club durant la période à venir.

L'absence de Modau constitue un coup dur pour les Sundowns, d'autant plus que le joueur est considéré comme l'un des éléments de l'arrière-garde de l'équipe. Le staff technique sera cependant tenu de gérer cette absence et de préparer le remplaçant adéquat face à Al Ahly.

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Kegan Kubido, défenseur des Sundowns, sera également absent de la rencontre en raison d'une blessure de longue durée liée à une opération de l'épaule, le joueur poursuivant sa période de récupération loin de la compétition avec l'équipe.

Il est rejoint par l'attaquant brésilien Arthur Sales, qui souffre lui aussi d'une blessure à l'épaule contractée depuis le mois de juillet dernier, privant les Sundowns de l'une de ses options offensives lors du match attendu face à Al Ahly.

Ces absences surviennent alors que les Sundowns connaissent un début de saison solide, après avoir pris la tête du championnat local et s'être qualifiés pour la finale de la Coupe MTN8.

Le club sud-africain attend, après l'affrontement face à Al Ahly, un autre test face aux Orlando Pirates, dans le « Clasico d'Afrique du Sud », prévu le 10 octobre prochain, dans l'une des rencontres les plus marquantes de la saison pour les deux équipes.

Alors que les Sundowns cherchent à poursuivre leur début de saison solide, ils devront gérer les trois absences face à Al Ahly, dans une rencontre qui revêt une importance particulière dans le cadre de la Coupe intercontinentale des clubs.