Un large sourire aux lèvres et un casque sur les oreilles pour écouter la traduction, l'Espagnol Xavi Hernández s'est présenté devant les médias dans la commune néerlandaise de Zeist lors de sa présentation officielle comme sélectionneur de l'équipe première des Pays-Bas.

Après les discours du directeur sportif Nigel de Jong et de l'ancienne star Clarence Seedorf, Xavi a applaudi chaleureusement avant de retirer son casque pour remercier la Fédération néerlandaise, déclarant selon le journal néerlandais « AD » : « J'ai un lien étroit avec ce pays, et j'ai le sentiment d'être entré aujourd'hui dans l'université du football. »

Le technicien espagnol a ajouté dans son discours d'ouverture : « Je veux créer un esprit de famille ici ; nous devons commencer à imposer notre domination et à montrer notre passion. Mais je suis ici pour gagner, et je le répète : je suis ici uniquement pour gagner. Je crois dans les capacités des joueurs et je remercie tout le monde pour cette confiance, je suis totalement prêt à commencer ma mission, au plus haut degré de préparation. »

Xavi a poursuivi en évoquant l'identité du football néerlandais : « Je suis étranger, mais j'ai appris de cette école et de cette université lorsque j'étais joueur, et maintenant je veux rembourser ma dette. Je ressens l'ampleur de la pression, mais j'adore les défis et je suis quelqu'un qui aime gagner. »

Xavi a refusé de revenir sur les échecs du passé, comme la déception lors de la dernière Coupe du monde aux États-Unis et l'élimination face au Maroc à Monterrey, déclarant : « J'ai regardé de nombreux matches, mais je préfère ne pas parler du passé. J'ai tout le respect pour ce qu'ont accompli Ronald Koeman et Louis van Gaal, mais je suis ici pour l'avenir. »

Au sujet de ses échanges avec les joueurs de la sélection, Xavi a déclaré : « J'ai déjà commencé à échanger avec les joueurs, à leur tête le capitaine Virgil van Dijk, ainsi que Frenkie de Jong. Quant à l'écartement de certains éléments d'expérience, je n'ai pas encore arrêté la liste pour les matches internationaux, elle sera prête dans les prochaines semaines. »

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L'ancienne star espagnole a insisté sur son désir de redonner son prestige aux Pays-Bas : « L'Espagne dispose d'une structure durable que sa fédération a réussi à mettre en place depuis des années, et nous voulons appliquer cela ici ; mon souhait est que 18 millions de Néerlandais prennent plaisir au football que nous proposerons. »

À propos de l'influence de la légende Johan Cruyff sur lui, il a expliqué : « J'étais en contact permanent avec Cruyff dans ses derniers jours. Johan était toujours positif, même durant sa maladie. Je veux instiller cet esprit direct et aider mes joueurs. »

Concernant ses plans pour la sélection de la liste, Xavi a déclaré : « Mon staff technique a un agenda intense pour suivre le plus grand nombre de joueurs lors des prochains matches. Les noms et les âges ne m'importent absolument pas, et la porte est ouverte à celui qui offre la meilleure performance. Kees Smit ? Oui, je le connais et il a été évalué récemment, et nous avons trois semaines devant nous pour arrêter la liste. Quand j'avais dix-sept ans, Louis van Gaal m'a accordé toute sa confiance. »

Il a ajouté : « En tant qu'entraîneur, je ne crains pas de m'appuyer sur les jeunes éléments. La culture du football néerlandais est plaisante, mais je veux concilier la performance et les résultats, car la domination et le jeu attrayant vous rapprochent de la victoire. Quant à la convocation des joueurs qui évoluent dans le championnat saoudien, je dis : pourquoi pas ? Suivez-vous ce championnat ? Il possède des niveaux très relevés. »

Xavi ne s'est pas offusqué des informations évoquant les négociations de la Fédération néerlandaise avec Pep Guardiola et Arne Slot avant lui, déclarant en riant : « Je suis venu après Guardiola et Slot ? L'important, c'est que j'étais sur le podium ! Cela ne me dérange absolument pas d'être le troisième choix, car cette mission est une médaille sur ma poitrine. »

À propos des dysfonctionnements actuels du football néerlandais, il a répondu : « C'est une question à poser à Nigel de Jong, mais nous cherchons ensemble à établir une nouvelle philosophie. Nous espérons obtenir des résultats rapides et proposer un haut niveau, car les Pays-Bas regorgent de talents et nous devons choisir avec précision. »

Xavi a conclu ses déclarations en évoquant les objectifs lointains : « Le projet est de longue haleine, et notre qualification pour la Coupe du monde 2030 en Espagne me donne des motivations décuplées, mais notre concentration immédiate porte actuellement sur la Ligue des nations de l'UEFA et les éliminatoires qualificatives pour le Championnat d'Europe des nations. »