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Suivez Peterborough United contre Reading en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Peterboro vs Reading
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Tout ce qu’il faut savoir pour regarder Peterborough United contre Reading en direct aujourd’hui en FA Cup.

Comment regarder Peterborough United contre Reading avec un VPN

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Présentation du match

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FA Cup - Journée 1
Weston Homes Stadium

Peterborough United reçoit Reading au Weston Homes Stadium en FA Cup. Après une série de résultats difficiles en championnat, les deux équipes de League One espèrent profiter de la coupe pour inverser la tendance.

Le Peterborough de Robbie Savage a vécu un mois d’octobre difficile. Trois défaites et deux matches nuls lors de ses cinq dernières rencontres témoignent de son manque de régularité. Ce match de coupe à domicile lui offre l’occasion de repartir sur de nouvelles bases.

Le Reading de Leam Richardson arrive à Peterborough avec des résultats contrastés. Deux victoires lors de ses cinq derniers matches ont donné à l’effectif des raisons d’espérer, même si la défaite 2-0 face à Oxford United lors de sa dernière sortie a sans doute freiné ce regain de confiance.

Les deux clubs se connaissent bien, puisqu’ils évoluent tous deux en League One cette saison. Leurs confrontations directes sont serrées et aucune des deux équipes ne sous-estimera l’autre, quelle que soit la compétition.

Pour les deux entraîneurs, la FA Cup apporte une pression différente. Un beau parcours en coupe peut changer la dynamique et remonter le moral d’un vestiaire, ce qui compte à ce stade de la saison.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Peterborough United contre Reading, notamment l’heure du coup d’envoi et les dernières nouvelles des équipes.

Actualités des équipes et effectifs

Peterboro vs Reading Équipes probables

Entraineur

  • R. Savage

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